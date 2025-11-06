Videos del ladrón que mantiene en zozobra a casas y comercio de Guamilito

Primero se salta los portones, luego abre agujeros en los cielos falsos para ingresar a negocios y casa del barrio Guamilito de San Pedro Sula, así actúa un sujeto que mantiene en zozobra a los habitantes del sector.
Los videos, a los que Diario La Prensa ha tenido acceso, muestra a un sujeto, que ya ha sido denunciado a las autoridades, metiéndose a casa y negocios de este populoso barrio de San Pedro Sula.
Uno de los atracos se registró en la siete calle, el sujeto andaba con una mascarilla para que no lo reconocieran, se metió a una pulpería y se robó entre otras cosas, una buena cantidad de cigarros.
En otros materiales gráficos se ve cuando el malviviente ingresa por un portón y luego rompe la tabla yeso y después el cielo falso.
Los afectados han denunciado las acciones de este sujeto, pero no han recibido respuesta favorable.