Videos del ladrón que mantiene en zozobra a casas y comercio de Guamilito

Primero se salta los portones, luego abre agujeros en los cielos falsos para ingresar a negocios y casa del barrio Guamilito de San Pedro Sula, así actúa un sujeto que mantiene en zozobra a los habitantes del sector.

Los videos, a los que Diario La Prensa ha tenido acceso, muestra a un sujeto, que ya ha sido denunciado a las autoridades, metiéndose a casa y negocios de este populoso barrio de San Pedro Sula.