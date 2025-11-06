Esposa de uno de los hermanos Tábora rompe el silencio tras condena

El Poder Judicial ratificó la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie y Brayan Tábora, reconocidos en redes sociales como creadores de contenido y propietarios de una carnicería en San Pedro Sula.
Ambos fueron encontrados culpables por el homicidio de su primo, José Antonio Montoya, ocurrido en octubre de 2015 en el Mercado Medina-Concepción, uno de los más concurridos de la ciudad.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el crimen se originó a raíz de una discusión entre familiares por diferencias en la administración de sus negocios de carne.
Durante el altercado, los hermanos Tábora habrían disparado contra Montoya, quien resultó gravemente herido y falleció minutos después en un hospital cercano.
En diciembre de 2022, un tribunal de sentencia dictó una condena de 15 años de reclusión, pero la defensa de los acusados presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema.
El pasado 4 de noviembre de 2025, la CSJ declaró sin lugar el recurso, confirmando así la sentencia original y dejando en firme la resolución judicial.
La Policía Nacional será la encargada de ejecutar la orden de captura, que será firmada por un juez competente en las próximas horas.
La noticia ha causado gran impacto en redes sociales, donde los hermanos eran populares por sus videos en TikTok, mostrando su vida cotidiana, su negocio y mensajes de motivación.
Tras conocerse la ratificación de la condena, Aisha Kafati, esposa de Dixie Tábora, rompió el silencio y compartió un mensaje de apoyo a su pareja.
“No descansaré hasta demostrar tu inocencia”, escribió en una historia publicada en sus redes sociales junto a una foto con su esposo.
La pareja, que solía compartir momentos de éxito y prosperidad en redes sociales, enfrenta ahora una difícil realidad judicial que podría mantenerlos separados por muchos años.
El Ministerio Público destacó que el proceso judicial duró casi una década y aseguró que la sentencia se dictó conforme a las pruebas presentadas durante el juicio.
Mientras tanto, la familia y los seguidores de los hermanos Tábora viven momentos de incertidumbre, a la espera de que se defina su futuro legal.