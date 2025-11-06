¿Qué les espera a los hermanos Tábora Serrano tras ratificación de sentencia?

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, declarados culpables del homicidio de su primo José Antonio Montoya Tabora.
El 7 de octubre de 2023, los hermanos Tábora Serrano fueron hallados culpables del crimen cometido el 20 de octubre de 2015 en el mercado Medina de San Pedro Sula, durante una acalorada discusión.
El fallo de la Sala de lo Penal pone fin a un proceso que se extendió por casi una década desde el asesinato de José Antonio Montoya Tábora, logrando la justicia que la familia del joven esperaba.
Uno de los condenados cumplió dos años de prisión preventiva, mientras que el otro se presentó voluntariamente ante las autoridades. Ambos hermanos, quienes también son conocidos por crear contenido en redes sociales, enfrentaron el juicio oral y público en libertad, de tal forma que cuando se emitió la sentencia condenatoria continuaron gozando de esta medida.
La defensa presentó, después del juicio en 2023, un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente confirmó la sentencia de 15 años de reclusión de los hermanos, quienes gozan de medida cautelar distinta a la prisión desde hace diez años.
Una vez ratificada la sentencia, se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remita el expediente a la judicatura de origen que es el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula. Una vez haga su trámite interno, pasará al Juzgado de Ejecución penal de la misma sección judicial para que notifique la sentencia de los 15 años de prisión.
El Poder Judicial informó que una vez se traslade el expediente al Juzgado de Ejecución Penal sampedrano, el juez, para que se cumpla la sentencia, emitirá una orden de captura contra los hermanos o la defensa presentará a los condenados de forma voluntaria.
Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial, indicó que si los hermanos han estado cumpliendo las medidas que se les impuso, "lo correcto es que ellos hagan lo mismo y una vez enterados de la ratificación, se presenten voluntariamente y paguen su condena".
“No hay vuelta atrás con la medida, ellos deberán cumplir con la sentencia de los 15 años. En el momento que se dé a conocer la sentencia y ese es el veredicto de los jueces en San Pedro Sula, esta tiene que cumplirse y acatarse”, dijo el portavoz del Poder Judicial.