¿Qué les espera a los hermanos Tábora Serrano tras ratificación de sentencia?

Una vez ratificada la sentencia, se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remita el expediente a la judicatura de origen que es el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula. Una vez haga su trámite interno, pasará al Juzgado de Ejecución penal de la misma sección judicial para que notifique la sentencia de los 15 años de prisión.