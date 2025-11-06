  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante

Hombres armados ingresaron en la habitación y comenzaron a disparar contra Wilmer y la persona que lo acompañaba, quien resultó gravemente herida.

Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
1 de 12

Un ataque armado se registró dentro de un motel ubicado en la entrada al casco urbano de El Paraíso, Copán.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
2 de 12

Según reportes preliminares, varios hombres fuertemente armados irrumpieron por la fuerza en una de las habitaciones del establecimiento.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
3 de 12

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra las dos personas que se encontraban en el interior.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
4 de 12

El hecho dejó como resultado la muerte de Wilmer Giovanni Fuentes Benítez, de 34 años, originario y residente del barrio Miraflores, en el municipio de San Antonio, Copán.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
5 de 12

Fuentes Benítez murió de manera inmediata tras recibir múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
6 de 12

Su acompañante resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo atención médica.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
7 de 12

Testigos relataron que los agresores también dispararon contra el vehículo del ahora fallecido, dejándolo con varias perforaciones de bala antes de huir del lugar.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
8 de 12

Agentes de la Policía Nacional y autoridades locales llegaron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
9 de 12

Por ahora, las causas del ataque permanecen bajo investigación, mientras continúan los operativos de búsqueda para dar con los responsables.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
10 de 12

Este es el vehículo en el que ingresaron al motel el ahora fallecido junto a su acompañante, de quien se desconoce su estado de salud.

Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
11 de 12

Este hecho se suscitó en El Paraíso, que es un municipio del departamento de Copán, ubicado en la región occidental de Honduras, muy cerca de la frontera con Guatemala.
Wilmer Fuentes fue asesinado dentro de motel en Copán; esto se sabe de su acompañante
12 de 12

Se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Santa Rosa de Copán y a unos 15 kilómetros del municipio de Florida
Cargar más fotos