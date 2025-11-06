  1. Inicio
  2. · Sucesos

Conductor de rapidito en el que murieron dos personas en la Lempira se defenderá en libertad

Juez impuso medidas sustitutivas a Diego Reyes Enamorado, acusado por el accidente del bus rapidito en la colonia Lempira, que dejó dos muertos

Conductor de rapidito en el que murieron dos personas en la Lempira se defenderá en libertad

Diego Reyes Enamorado cuando se entregó a las autoridades.
San Pedro Sula

El conductor del bus rapidito que se accidentó en la colonia Lempira, en el sector Cofradía, donde murieron dos personas y varias resultaron heridas, seguirá su proceso judicial en libertad tras una resolución del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieron a la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula al conductor de un bus rapidito, tras ejecutar una orden de captura emitida el 30 de octubre, a raíz del requerimiento fiscal presentado el 17 del mismo mes.

Esposa de uno de los hermanos Tábora rompe el silencio tras condena

Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez de Letras Penal resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial a Diego Alberto Reyes Enamorado, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio imprudente grave y omisión del deber de socorro grave, en perjuicio de Sujhay Rocío Euceda, José Javier Mendoza Cortés, Manuel de Jesús Trochez Sánchez, Amalia Guevara, Karen Jackeline Gutiérrez Ávila y un menor de edad.

Al imputado se le aplicaron las medidas sustitutivas de presentación periódica una vez al mes ante la secretaría del juzgado —previo registro biométrico—, prohibición de salir del país sin autorización judicial y restricción de comunicación con las víctimas o sus familiares. Su causa se seguirá en libertad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias