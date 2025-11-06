Conductor de rapidito en el que murieron dos personas en la Lempira se defenderá en libertad

El conductor del bus rapidito que se accidentó en la colonia Lempira, en el sector Cofradía, donde murieron dos personas y varias resultaron heridas, seguirá su proceso judicial en libertad tras una resolución del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieron a la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula al conductor de un bus rapidito, tras ejecutar una orden de captura emitida el 30 de octubre, a raíz del requerimiento fiscal presentado el 17 del mismo mes.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez de Letras Penal resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial a Diego Alberto Reyes Enamorado, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio imprudente grave y omisión del deber de socorro grave, en perjuicio de Sujhay Rocío Euceda, José Javier Mendoza Cortés, Manuel de Jesús Trochez Sánchez, Amalia Guevara, Karen Jackeline Gutiérrez Ávila y un menor de edad.
Al imputado se le aplicaron las medidas sustitutivas de presentación periódica una vez al mes ante la secretaría del juzgado —previo registro biométrico—, prohibición de salir del país sin autorización judicial y restricción de comunicación con las víctimas o sus familiares. Su causa se seguirá en libertad.