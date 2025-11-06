Conductor de rapidito en el que murieron dos personas en la Lempira se defenderá en libertad

San Pedro Sula

El conductor del bus rapidito que se accidentó en la colonia Lempira, en el sector Cofradía, donde murieron dos personas y varias resultaron heridas, seguirá su proceso judicial en libertad tras una resolución del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieron a la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula al conductor de un bus rapidito, tras ejecutar una orden de captura emitida el 30 de octubre, a raíz del requerimiento fiscal presentado el 17 del mismo mes.