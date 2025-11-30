VIDEO: Mujer se va a los golpes con un hombre en centro de votación de Danlí

Una mujer, cuya identidad no fue revelada, se fue a los golpes en uno de los centros de votación ubicado en el Centro de Educación Básico Francisco Morazán de la colonia Nueva Esperanza de Danli, El Paraíso.
En el material gráfico se ve que dos personas se están diciendo cosas, en eso, un hombre le coloca la mejilla a la mujer que en un impulso le lanzó una bofetada.
El sujeto respondió ataque con otra cachetada y en eso momento se armó la trifulca. Se conoció que todo comenzó porque una miembro de la mesa tenía una acreditación y el resto de representantes alegaban que era ilegal.
Las personas que estaban en el lugar tuvieron que intervenir para que el zafarrancho pasara a más.
"Ella aparece que debe votar en Santa Bárbara", dijo una de las personas que estaba reclamando.