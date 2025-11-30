Adultos mayores y jóvenes destacan participación en Comayagua

La jornada electoral en la ciudad colonial de Comayagua se desarrolla con calma, buena afluencia y algunos retrasos técnicos

  • Adultos mayores y jóvenes destacan participación en Comayagua

    Los pobladores de Comayagua salieron a votar desde tempranas horas de la mañana sin incidentes.

Comayagua, Honduras

En un ambiente de tranquilidad y con afluencia de votantes, se desarrolla la jornada electoral en varios centros de votación del departamento de Comayagua, donde están habilitados más de 1,800 centros para que los ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio.

Desde tempranas horas, LA PRENSA realizó un recorrido por diferentes puntos de la ciudad colonial para constatar el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la participación de la población.

Riña verbal entre activistas liberales y nacionalistas no empañó jornada en Siguatepeque

En el centro de votación ubicado en la colonia Francisco Morazán se observó una notable presencia de jóvenes y adultos que esperaban ordenadamente para ejercer el sufragio. La mesa visitada estaba completamente equipada con impresoras y dispositivos biométricos que, según sus miembros, funcionaban correctamente.

Aunque en otros centros del departamento hubo demoras debido a fallas en los biométricos —algunos incluso abrieron hasta las 9:00 am— en esta JRV el proceso avanzó sin inconvenientes.

Ciudadanos consultados señalaron que el flujo era lento, pero el orden y el ambiente de calma se mantenían. “Superlento, no más todo esto... Han salido cinco personas y no ha entrado una más”, expresó Óscar, uno de los votantes que hacía fila. Pese a ello, destacó que dentro del centro “todo está muy en paz”.

Agustín, otro votante joven, resaltó la importancia de participar en el proceso democrático. “Estamos ejerciendo el sufragio para que surja la democracia en Honduras. El ambiente está tranquilo y esperamos que así se mantenga”, dijo.

Con más de 1,100 maletas electorales distribuidas en Comayagua, el proceso avanzó con normalidad en la mayoría de los centros de votación.

Con más de 1,100 maletas electorales distribuidas en Comayagua, el proceso avanzó con normalidad en la mayoría de los centros de votación.

Adultos mayores enfrentan dificultades con el biométrico

En el centro educativo Ramiro Humberto Moreno, en la colonia La Safita, el panorama estuvo marcado por la presencia de adultos mayores que, acompañados de familiares, acudieron a cumplir con su deber ciudadano. Sin embargo, algunos enfrentaron problemas para ser reconocidos por el sistema biométrico.

Votación se desarrolla sin incidentes en Dos Caminos

Una votante de 90 años, identificada como María de los Ángeles, no logró ser verificada por su huella, por lo que se procedió conforme a la Ley Electoral, registrándola mediante su tarjeta de identidad y siguiendo el protocolo correspondiente.

Acompañada por una familiar, María completó cada una de las papeletas —presidencial, municipal y de diputados— y participó con emoción en el proceso. “Con todo mi corazón vine a votar. Desde los 18 años no me pierdo un proceso”, expresó, orgullosa de su constancia y compromiso cívico.

La ciudadana afirmó que espera que “vengan tiempos mejores para Honduras” y animó a la población a acudir a las urnas. Su testimonio se convirtió en un ejemplo de participación para las nuevas generaciones.

Comayagua desarrolla su jornada en calma

Con más de 1,100 maletas electorales distribuidas en el departamento, el proceso avanza con normalidad en la mayoría de los centros, pese a algunos retrasos técnicos registrados en horas de la mañana.

En general, el ambiente en Comayagua ha sido descrito como pacífico, ordenado y seguro, con presencia de ciudadanos de todas las edades comprometidos con el proceso democrático.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación o el retorno de los partidos Nacional y Liberal.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más