Adultos mayores y jóvenes destacan participación en Comayagua

Comayagua, Honduras

En un ambiente de tranquilidad y con afluencia de votantes, se desarrolla la jornada electoral en varios centros de votación del departamento de Comayagua, donde están habilitados más de 1,800 centros para que los ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. Desde tempranas horas, LA PRENSA realizó un recorrido por diferentes puntos de la ciudad colonial para constatar el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la participación de la población.

En el centro de votación ubicado en la colonia Francisco Morazán se observó una notable presencia de jóvenes y adultos que esperaban ordenadamente para ejercer el sufragio. La mesa visitada estaba completamente equipada con impresoras y dispositivos biométricos que, según sus miembros, funcionaban correctamente. Aunque en otros centros del departamento hubo demoras debido a fallas en los biométricos —algunos incluso abrieron hasta las 9:00 am— en esta JRV el proceso avanzó sin inconvenientes.

Ciudadanos consultados señalaron que el flujo era lento, pero el orden y el ambiente de calma se mantenían. “Superlento, no más todo esto... Han salido cinco personas y no ha entrado una más”, expresó Óscar, uno de los votantes que hacía fila. Pese a ello, destacó que dentro del centro “todo está muy en paz”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agustín, otro votante joven, resaltó la importancia de participar en el proceso democrático. “Estamos ejerciendo el sufragio para que surja la democracia en Honduras. El ambiente está tranquilo y esperamos que así se mantenga”, dijo.

Adultos mayores enfrentan dificultades con el biométrico

En el centro educativo Ramiro Humberto Moreno, en la colonia La Safita, el panorama estuvo marcado por la presencia de adultos mayores que, acompañados de familiares, acudieron a cumplir con su deber ciudadano. Sin embargo, algunos enfrentaron problemas para ser reconocidos por el sistema biométrico.

Una votante de 90 años, identificada como María de los Ángeles, no logró ser verificada por su huella, por lo que se procedió conforme a la Ley Electoral, registrándola mediante su tarjeta de identidad y siguiendo el protocolo correspondiente. Acompañada por una familiar, María completó cada una de las papeletas —presidencial, municipal y de diputados— y participó con emoción en el proceso. “Con todo mi corazón vine a votar. Desde los 18 años no me pierdo un proceso”, expresó, orgullosa de su constancia y compromiso cívico. La ciudadana afirmó que espera que “vengan tiempos mejores para Honduras” y animó a la población a acudir a las urnas. Su testimonio se convirtió en un ejemplo de participación para las nuevas generaciones.

Comayagua desarrolla su jornada en calma