Cossette López dice que participación en generales supera a la de primarias

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, informó a través de su cuenta oficial en X que la participación ciudadana en las Elecciones Generales de Honduras 2025 ha superado el total de votantes que participaron en las elecciones primarias de este mismo año.

El anuncio fue realizado a las 3:07 de la tarde, momento en el que el sistema reportó un incremento significativo en la verificación de electores.