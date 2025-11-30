Cossette López dice que participación en generales supera a la de primarias

Cossette López, informó que la participación en las Elecciones Generales 2025 superó esta tarde el total de votantes registrados en las primarias.

    La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López.
Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, informó a través de su cuenta oficial en X que la participación ciudadana en las Elecciones Generales de Honduras 2025 ha superado el total de votantes que participaron en las elecciones primarias de este mismo año.

El anuncio fue realizado a las 3:07 de la tarde, momento en el que el sistema reportó un incremento significativo en la verificación de electores.

Según la publicación, las primarias de 2025 registraron un total de 2,037,255 votantes, mientras que para las elecciones generales de este domingo, a la misma hora, ya se contabilizaban 2,074,208 electores verificados, superando así la cifra previa con más de 37 mil votantes adicionales.

La consejera celebró el dato como un indicador positivo del compromiso cívico de la población, acompañando el mensaje con un enérgico “¡Vamos Honduras!”, destacando la importancia de la participación en un proceso electoral que ha transcurrido bajo alta vigilancia y un clima político especialmente activo.

