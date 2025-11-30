Sin incidentes y con civismo: así se vive el proceso electoral en la tierra del “Indómito”

Gracias, Lempira

La jornada electoral de este domingo transcurre en un ambiente de tranquilidad y civismo en distintos centros de votación de la ciudad de Gracias, Lempira, donde ciudadanos y autoridades reportan una participación estable y sin incidentes mayores. En horas de la mañana ejerció el sufragio Ana García de Hernández, ex primera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso por narcotráfico en Estados Unidos y a quien el mandatario estadounidense Donald Trump prometió indultar.

En un recorrido realizado por LA PRENSA, se constató el desarrollo del proceso en el centro de educación básica Dr. Presentación Centeno, ubicado en el barrio Mercedes. A la 1:03 pm, la afluencia de votantes era moderada, aunque el ambiente se mantenía ordenado. Personal del centro informó que, durante la mañana, se registró una buena presencia de ciudadanos. "Hasta el momento vamos bien, hemos tenido bastante afluencia y todo se ha desarrollado muy bien. El material llegó completo; únicamente hemos tenido inconvenientes con el biométrico, que a veces se cae el sistema", explicó un miembro del personal electoral. Agregó que, con apoyo de los custodios electorales, estos problemas han sido resueltos sin afectar el flujo de votación. El llamado del personal fue claro: "Que la gente venga, que todavía es temprano, que cumplan con este deber que tenemos como sociedad". A pesar de los pequeños contratiempos tecnológicos, describieron la jornada como una "fiesta cívica pacífica". En la escuela Dr. Juan Lindo, uno de los centros con mayor concurrencia en la ciudad. Allí se observaba una afluencia más numerosa, con decenas de personas formando filas para ejercer el sufragio.

Entre los votantes, ciudadanos provenientes de comunidades como Tierra Blanca destacaron la normalidad del proceso. Incluso candidatos a diputados aprovecharon la visita para emitir su voto y aseguraron que “todo marcha en paz y sin incidentes”.

Uno de ellos afirmó: “Aquí no ha habido ningún problema; la gente saluda entre partidos y cada quien ejerce su derecho libremente. Es una verdadera fiesta cívica”.

Personal de mesa consultado por Diario La Prensa informó que el flujo de votantes alcanzaba aproximadamente entre un 45% y 50% del total esperado para la tarde. “Todo ha estado excelente, sin problemas con el sistema”, aseguró Wilfredo Romero, encargado de mesa, quien invitó a la población a acudir masivamente. El recorrido final permitió observar la organización dentro del centro educativo, donde predominaban el orden, la calma y la presencia constante de ciudadanos. Hasta el momento del contacto, no se reportaban incidencias ni inconvenientes significativos en la Escuela Juan Lindo.