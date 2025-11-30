Observadores denuncian obstáculos de militares en Cortés, Atlántida y Lempira

Tegucigalpa, Honduras.

La Red por la Defensa de la Democracia ( RDD ) denunció que militares han impedido la labor de observación en los departamentos de Cortés, Atlántida y Lempira durante la primera jornada de las elecciones generales 2025 .

La alerta se da en el marco del seguimiento que la red realiza a nivel nacional durante la jornada electoral. "En un hecho inédito, los militares han escaneado las credenciales de los observadores", denunciaron.

"Están poniendo peros, trabas y entorpeciendo el trabajo de nosotros como observadores, eso no puede estar pasando, es insólito, nunca se había visto esa intromisión de las fuerzas militares", denunció un fuente cercana.

En horas de la mañana, la consejera del CNE, Cossette López, quien denunció y posteriormente borró que varias JRV no habían abierto a las 7:00 de la mañana ya que militares estaban escaneando credenciales de los informáticos.

“Exceso de llamadas en el call center indicando que no se han instalado varias JRV por militares escaneando credenciales de los informáticos. No se les ha dado ninguna atribución ni listados para que realicen este tipo de acciones”, escribió López-Osorio en su cuenta de X. Minutos después, la publicación fue eliminada.

Ante esta acusación, las Fuerzas Armadas difundieron la captura del mensaje y rechazaron categóricamente las aseveraciones.

Sin embargo, ahora se suma la segunda denuncia de los observadores, donde indican que los militares estaban escaneando -también- sus credenciales intentado entorpecer el proceso electoral.