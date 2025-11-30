Xiomara Castro: su voto, su legado y el rumbo de Honduras hacia 2026

Olancho, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , sufragó este domingo en las elecciones generales de su país y señaló que ejerciendo el voto los hondureños demuestran "soberanía".

Acompañada de su esposo, Manuel Zelaya, principal asesor y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Castro ejerció el sufragio en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, al este del país, donde ha vivido la familia presidencial.

Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026, expresó que las elecciones son una fiesta cívica para su país , y que estas se celebran en un momento que calificó de "crucial" para la democracia.