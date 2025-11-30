Xiomara Castro: su voto, su legado y el rumbo de Honduras hacia 2026

Xiomara Castro es la primera mujer hondureña en llegar al poder en más de un siglo de historia política del país. Este 30 de noviembre se decidirá quién será su sucesor, tras cuatro años de gestión.

    Fotografía cedida por la Casa Presidencial de Honduras que muestra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (i), junto a su esposo y expresidente Manuel Zelaya a su llegada a un centro de votación este domingo, en Catacamas, Olancho.

     Casa Presidencial de Honduras / EFE
  • 30 de noviembre de 2025 a las 15:52 -
  • Agencia EFE
Olancho, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , sufragó este domingo en las elecciones generales de su país y señaló que ejerciendo el voto los hondureños demuestran "soberanía".

Acompañada de su esposo, Manuel Zelaya, principal asesor y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Castro ejerció el sufragio en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, al este del país, donde ha vivido la familia presidencial.

Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026, expresó que las elecciones son una fiesta cívica para su país , y que estas se celebran en un momento que calificó de "crucial" para la democracia.

Xiomara Castro y Manuel Zelaya votan en Catacamas durante la jornada electoral

También resaltó que en su gobierno se ha invertido en obras de infraestructura , en el sector agrícola y en la defensa del medio ambiente, entre otros proyectos.

Castro es la primera mujer hondureña al haber llegado al poder en su país, en más de un siglo de historia política.

La mandataria apoya a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien en la presente administración era secretaría de Finanzas y Defensa.

Los candidatos con mayor caudal de voto son Moncada; Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora ya quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente apoyar, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición.

Mel Zelaya: "Los cortes van a favor de la mujer que va a suceder a Xiomara"

Los hondureños también votarán para elegir al sucesor de Castro, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

