Mel Zelaya: "Los cortes van a favor de la mujer que va a suceder a Xiomara"

Manuel Zelaya Rosales asegura que Rixi Moncada lleva la delantera en las elecciones. "Los primeros cortes favorecen...", dijo

  • Mel Zelaya: Los cortes van a favor de la mujer que va a suceder a Xiomara

    Mel Zelaya acompañó a Xiomara Castro a votar en Catacamas, Olancho.
  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:24 -
Catacamas, Olancho

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales asegura que ya sienten "la victoria" de "la mujer que a suceder a Xiomara Castro" en la casa presidencial.

Mel acompañó a su esposa a votar Catacamas el mediodía de este 30 de noviembre y aprovechó para referirse al proceso electoral.

Ana Paola Hall denuncia publicación ilegal de encuestas a boca de urna

"Si está votando la gente, esperamos que en la tarde también lo hagan. Esta victoria, que se siente por parte nuestra, también (esperamos que) se siga reafirmando como en los cortes de la mañana", apuntó.

Los cortes a los que Mel se refiere son los que manejan cada uno de los partidos y no los del CNE que más bien ha advertido que no deben publicarse.

"Los cortes son a favor de quien va a suceder a Xiomara Castro", reiteró.

Te gustó este artículo, compártelo