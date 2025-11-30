Mel Zelaya: "Los cortes van a favor de la mujer que va a suceder a Xiomara"

Catacamas, Olancho

Mel acompañó a su esposa a votar Catacamas el mediodía de este 30 de noviembre y aprovechó para referirse al proceso electoral.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales asegura que ya sienten "la victoria" de "la mujer que a suceder a Xiomara Castro" en la casa presidencial.

"Si está votando la gente, esperamos que en la tarde también lo hagan. Esta victoria, que se siente por parte nuestra, también (esperamos que) se siga reafirmando como en los cortes de la mañana", apuntó.

Los cortes a los que Mel se refiere son los que manejan cada uno de los partidos y no los del CNE que más bien ha advertido que no deben publicarse.

"Los cortes son a favor de quien va a suceder a Xiomara Castro", reiteró.

