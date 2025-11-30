¿A qué hora cierran las urnas? Todo lo que debes saber si aún no has votado

La Ley Electoral define la hora de apertura y cierre de urnas, pero también toma en cuenta algunas circunstancias que pueden justificar la extensión del horario de la votación

    Las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre en Honduras se han desarrollado en relativa tranquilidad. Las autoridades registran muy pocas incidencias durante la jornada electoral.

    Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las elecciones generales de este 30 de noviembre en Honduras se desarrollan sin contratiempos, las urnas abrieron a las 7:00 am, como lo establece el calendario electoral oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El cierre está programado para las 5:00 pm. No obstante, las autoridades prevén que en ciertos casos el horario puede extenderse hasta las 6:00 pm, debido a algunos retrasos en la apertura de las urnas.

EN VIVO: ¿Qué está pasando en las elecciones en Honduras?

"De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las 5:00 pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación. Todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al sufragio y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación", indicó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Además, se ha informado que el primer corte de resultados preliminares se dará aproximadamente a las 9:00 pm, cerca de tres horas después del cierre de urnas, mientras que un segundo corte se espera hacia las 11:00 pm.

Lo que los ciudadanos deben saber si aún no votan

Conozca su centro de votación con anticipación: El CNE recomienda revisar el sitio oficial para confirmar su Junta Receptora de Votos (JRV).

Vaya con tiempo suficiente: Las urnas cierran “oficialmente” a las 5:00 pm, la extensión hasta las 6:00 pm podría ocurrir, por lo que es prudente llegar con margen ante posibles demoras.

Si está en fila al momento del cierre, aún podrá votar: Es decir, si a las 5:00 pm -o 6:00 pm en su caso- todavía hay personas esperando, deben ser atendidas. Esto garantiza que no se pierda el derecho al voto por llegar pocos minutos antes.

La mayoría de centros de votación abrieron a las 7:00 de la mañana sin mayores contratiempos.

(Fotografía: LA PRENSA)

Tenga su documento de identidad a mano: Como en comicios anteriores, el censo electoral y la asignación de JRV ya están definidos, por lo que solo podrá votar en la mesa que le corresponde.

Alertas sobre hora de resultados: La ciudadanía debe estar atenta al comunicado oficial del CNE, dado que los primeros resultados preliminares serán publicados alrededor de la 9:00 pm y los siguientes hacia las 11:00 pm.

