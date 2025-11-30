Ana Hall afirma que más de un millón de hondureños ya votaron e insta a seguir acudiendo a las urnas

Tegucigalpa, Honduras

La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó la tarde de este domingo que más de un millón de hondureños ya ejercieron el voto en las urnas en esta jornada electoral de este 30 de noviembre. Según los datos publicados en su cuenta oficial de X, Ana Hall detalló que hasta este momento se habían verificado 1,495,865 electores a nivel nacional.

Hall destacó que el flujo de votantes se ha mantenido constante a lo largo del día, reflejando un interés activo de la población en el proceso democrático. La titular del CNE aseguró que los centros de votación están operando con normalidad y que el personal continúa brindando asistencia a los ciudadanos. En su mensaje, la consejera presidenta hizo un llamado directo al pueblo hondureño para que siga acudiendo a las urnas antes del cierre oficial. Subrayó que ejercer el voto es fundamental para la construcción del destino político del país, especialmente en una jornada de alta relevancia como la de este 30 de noviembre.

Más de 6 millones de hondureños convocados a las urnas

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal. Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026. Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.