Isis Cuéllar reaparece en campaña y asegura que “siempre ha estado cerca del pueblo”

Copán, Honduras

La congresista de Libre continúa su agenda política rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

La diputada de Libre por Copán, Isis Cuéllar , reapareció públicamente en actividades de campaña pese a estar vinculada a un presunto caso de corrupción relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En un video difundido este sábado 15 de noviembre en las redes sociales mostra a Cuéllar en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde participó en un evento local y habló ante medios de comunicación sobre la supuesta construcción de viviendas para cinco familias.

Cuéllar, quien encabeza la papeleta de diputados por Copán, afirmó que se trataba de un “apoyo para cinco familias” en el barrio La Esperanza, aunque no brindó más detalles sobre el proyecto ni su financiamiento.

“Lo que nos ha caracterizado siempre es estar cerca del pueblo, apoyando con materiales y con algunas otras cositas para que estas cinco familias puedan tener su vivienda”, dijo la diputada durante su intervención.

También destacó la participación de Julio Peña y de la fundación Cepudo, así como de Linda Coello, a quienes atribuyó gestiones clave para concretar las viviendas. Según la legisladora, estas obras buscan convertirse en “una herencia” para los niños y niñas beneficiados.

Pese al señalamiento en su contra por el caso Sedesol, Cuéllar mantiene su actividad proselitista en Copán y continúa presentándose como una opción para repetir en el Congreso Nacional.