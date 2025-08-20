Isis Cuéllar sigue decidiendo proyectos y empleos en Copán

El escándalo en Sedesol no frenó su influencia ni el dominio territorial en Copán. Sigue haciendo campaña y no renunciará, revelaron allegados y cercanos a Isis Cuéllar.

San Pedro Sula, Honduras
La historia de Isis Carolina Cuéllar Erazo en la política hondureña parece un guion escrito entre la casualidad y el cálculo, nadie sabe con exactitud en qué momento dejó de ser aquella joven estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Honduras que aparecía sonriente y amigable en las movilizaciones del 2014 al 2015, entre las elaboraciones de mantas y conversaciones entre simpatizantes, para transformarse en una figura de poder capaz de decidir el rumbo de proyectos, puestos y recursos públicos en Copán.

Quienes la recuerdan en aquellos años, hablan de una muchacha prácticamente desconocida, graduada del instituto Álvaro Contreras de su natal Santa Rosa de Copán, quien primero se mostró cercana y amigable, pero luego comenzó a burlarse de las mismas bases que le habían abierto espacio. Ese fue contraste, para muchos, la primera señal de una ambición política que apenas empezaba a tomar forma.

Fue secretaria de la Juventud dentro del partido Libre , aproximadamente allá por el año 2012, pero el impulso decisivo vino de la abogada Elvia Argentina Valle, quien durante esos años era diputada y coordinadora del partido en Copán.

Fue ella quien más tarde la colocada en la planilla del Movimiento 28 de Junio ​​como candidata a diputada en 2017, llevando a Víctor Hugo Romero, con raíces en el municipio vecino de Cucuyagua, como su suplente.

La abogada Valle, quien más adelante sería gobernadora de este departamento, no solo la impulsó en cargos formales, la acompañó recorriendo todo el departamento, visitando municipios, coordinando apoyos y asegurando que Cuéllar tuviera visibilidad y respaldo dentro del partido, mientras los demás miembros de la planilla quedaban y se sentían aislados.

Cuéllar, quien para entonces ya era abogada y mostró recorrido dentro del partido, en esa ocasión no logró ganar, quedó en la tercera posición, y solo el militante Manuel Mejía alcanzó una curul.

La derrota, sin embargo, no significó el final de su carrera. En 2021, con un fuerte respaldo financiero, según testimonios, proveniente de Víctor Hugo Romero, logró finalmente asegurar un escaño en el Congreso Nacional. Fue la candidata más votada de su partido en Copán, obteniendo 6,957 votos y elegida para el período 2022–2026.

Una vez alcanzada la meta, la relación con Romero se fracturó y desde ese momento Cuéllar comenzó a imponer un control absoluto en el departamento.

El poder se centralizó en torno a su figura, ningún proyecto desde entonces podía ejecutarse sin pasar antes por su venia. Diputada, abogada y referente político en el occidente, tejió un entramado que dejó fuera de juego a quienes antes habían sido aliados.

La ironía es que, aunque se convirtió en un bastión de Libre en Copán, su familia proviene, aparentemente, de raíces nacionalistas, lo que aumenta las sospechas sobre la forma en que ha construido su capital político.

Desde que llegó al Poder Legislativo empezó a asumir importantes roles como miembro de la Comisión del Presupuesto, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidenta de la Comisión de Defensa y Soberanía, subjefa de la Bancada de Libertad y Refundación, y la subcoordinación de Libre en Copán y una de las vicepresidentes del Congreso.

Cuéllar opera políticamente en los 23 municipios de Copán, pero con mucha más fuerza el norte del departamento, especialmente en municipios como Nueva Arcadia, Florida, Copán Ruinas y Santa Rita.

Esta estructura territorial refuerza la capacidad de Cuéllar para movilizar apoyos y consolidar su poder, concentrando influencia en las zonas estratégicas del partido y limitando la acción de otros líderes o planillas competidoras.

En Copán, los movimientos 28 de Junio o M28 y el Fuerza de Refundación Popular (FRP) funcionan con diferentes niveles de influencia. El M28, que es donde está Cuéllar, ha logrado consolidarse como una de las corrientes más poderosas dentro del partido Libre en la región, mientras que el FRP mantiene una presencia más discreta.

La competencia entre estos movimientos y otros actores políticos en Copán ha sido intensa, con denuncias de irregularidades en los procesos internos de la institución.

Pese al reciente escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sesedol), donde cheques oficiales beneficiaron directamente a estructuras vinculadas al partido Libre, Cuéllar continúa ejerciendo un control territorial férreo en este departamento.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium realizó un recorrido en la zona y conversó con líderes locales y vecinos que, entre la crítica y la resignación, reconocieron la influencia política que la legisladora, supuestamente suspendida de sus cargos en el partido, mantiene sobre los programas estatales y el acceso a recursos públicos.

Documentos filtrados mostraron que fondos destinados a proyectos sociales terminaron canalizados hacia organizaciones y personas cercanas a estructuras de Libre en Copán. En la lista de beneficiados aparecían líderes comunitarios, comités de base y operadores políticos vinculados a Cuéllar.

Su poder se sostiene en un círculo de lealtades que combina promesas de empleo en instituciones públicas, gestión de proyectos y un control político que llega hasta las aldeas más apartadas. Ella es la que aún decide qué comunidad recibe proyectos de electrificación o mejoras en carreteras.

Hace dos semanas, Sinia Yolani Argueta Torres fue despedida de la jefatura de Recursos Humanos de la Región de Salud en Copán. Ella fue una de las beneficiadas con 100,000 lempiras a través de un cheque de Sedesol para un supuesto emprendimiento de renta de mobiliario. Aunque había sido separada del cargo y ya estaba nombrado el sustituto, repentinamente, mediante influencias de Isis Cuéllar, fue restituida recientemente, según constató este medio.

En La Entrada, Copán, la población mantiene un ambiente de relativa calma a pocos meses de las elecciones generales en el país.

 (Fotografía LA PRENSA)

Una lideresa y fundadora del partido Libertad y Refundación en La Entrada, Copán, que pidió no divulgar su nombre públicamente, habló con este medio dentro de la comodidad de su casa, y expuso la manera en que Cuéllar ha concentrado el poder político y administrativo en Copán, incluso después del escándalo de Sesedol.

“Todo el M28 realmente nos falló, pues como partido, lo lógico y lo políticamente natural es que después de las elecciones internas haya unidad, pero aquí fue al revés, los perdedores han tenido que andar suplicando al movimiento ganador que los incluya”, afirmó.

Toda la maquinaria política y económica se desplazó a favor del movimiento 28 de Junio. En Copán, la población percibe la presencia de un “cacique” en Cuéllar, donde los hilos se mueven alrededor de su personaje, desde recomendaciones y nombramientos, hasta transporte y movilización de unidades, absolutamente todo pasa por ella.

En este departamento, los demás diputados han tenido un papel casi decorativo. Por ejemplo, al entonces parlamentario Francis Cabrera, quien antes de las elecciones primarias pasó a la bancada del Partido Liberal, apenas se le otorgó poder en instituciones regionales como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) y el Instituto de la Propiedad (IP), pero nada de esto se compara con la influencia de Isis Cuéllar, a quien se le confió el control absoluto de prácticamente todas las demás instituciones públicas en Copán, concentrando un poder que eclipsa al de cualquier otro legislador del departamento.

La entrevistada recordó, además que, en durante diciembre de 2024, personas vinculadas a Cuéllar viajaron a San Pedro Sula para cobrar unos fondos. “Una de esas personas me lo contó después, recibieron el dinero, y la instrucción fue que lo entregaran rápido en una maleta a representantes, así fue como se recogió el dinero, en un viaje que hicieron en busito, eso lo sé porque uno de ellos pasó por mi casa y me lo confesó”, externó.

Estos fondos, según continuó diciendo, fueron entregados a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) a la asistente Ilsy Valeska Baquedano, quien también figuró en el listado como beneficiaria de un jugoso monto para un equipo de fotografía. Baquedano también ganó un contrato por 1.25 millones de lempiras para limpieza de la red vial.

Consultada sobre la reacción en Copán, aseguró que “los beneficiados siempre tratan de justificarla, pero en realidad mucha gente está decepcionada, aquí somos fundadores del partido y no aceptamos que se siga jugando con los fondos públicos”.

Aunque el poder de Cuéllar ya no es tan visible como antes, todavía mantiene fuerte capacidad de decisión. Ahora ya no da entrevistas ni aparece en medios de comunicación, pero sigue moviendo proyectos y nombramientos, eso demuestra que todavía conserva poder.

Cuéllar ha continuado impulsando proyectos de infraestructura en varios municipios de Copán, a pesar del escándalo que la involucra. Entre los proyectos más recientes figura la pavimentación con concreto hidráulico desde el casco urbano de Cucuyagua hasta la comunidad de San José de Las Palmas.

En Santa Rosa de Copán supervisó y anunció avances en la reconstrucción total del estadio Sergio Antonio Reyes, incluyendo la colocación de la grama. Asimismo, dio seguimiento al proyecto de pavimentación de 1.50 kilómetros en el desvío de Nueva Arcadia y la pavimentación de cinco kilómetros en el tramo que conecta los municipios de Santa Rita y Cabañas.

En San Jerónimo entregó 100,000 lempiras en cemento a los pobladores para ejecutar un tramo de pavimento de 60 metros, mientras que en Copán Ruinas se planificó otro proyecto de pavimentación con concreto hidráulico.

Fuentes cercanas a Cuéllar en Santa Rosa de Copán revelaron a LA PRENSA Premium que la política ha decidido mantenerse en silencio ante los medios hasta que se aclare y se emita informe de su situación en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.

A pesar del escándalo que la vinculó con irregularidades en Sedesol, Cuéllar sigue supervisando y concluyendo los proyectos que había gestionado previamente, aunque lo hace con un perfil mucho más discreto. Según los testimonios obtenidos, su influencia se mantiene principalmente en los municipios del norte de Copán, donde continúa visitando comunidades y realizando actividades de campaña.

Algunos allegados y amigos aseguraron que, a pesar de las investigaciones y la controversia, Isis Cuéllar no tiene intención de renunciar y planea mantener su candidatura a diputada para el próximo período hasta el final de este proceso electoral.

El diputado suplente Víctor Hugo Romero cuestionó que Cuéllar mantenga influencia política y presencia en proyectos públicos en Copán, pese a haber estado vinculada a escándalos de corrupción.

“Todo el mundo está molesto porque se restituyó a una persona de Recursos Humanos en la Región de Salud, eso quiere decir que estamos dejando la historia de lado”, expresó Romero.

El congresista aseguró que la situación generó malestar debido a que se anuló el contrato del sustituto, ya nombrado oficialmente. “Ella fue la que enganchó a la gente para tomarse la carretera y la Región de Salud, cuando no había solución con la ministra”, señaló.

Romero mencionó que Cuéllar ha mantenido un rol activo en la gestión de proyectos, y anque aclaró no haberla visto personalmente, aseguró que pobladores lo han informado. “La gente me ha dicho que ella coordina todos los proyectos".

Sobre su influencia política, el diputado reconoció que durante varios años Cuéllar fue una de las figuras con más control en Copán. “Durante los tres o cuatro años fue la persona que más movió los hilos políticamente hablando”, dijo. No obstante, consideró que su poder ha disminuido tras las revelaciones de irregularidades en Sedesol. “No es la Isis Cuéllar de hace poco, ha bajado totalmente, ahora se maneja bajo perfil”, agregó.

Romero manifestó que antes de su llegada al Congreso, Cuéllar no desempeñaba funciones de relevancia en la administración pública. “No tenía ninguna función de abogada ni cargo formal”, comentó.

Pese a esas declaraciones, en el terreno la percepción ciudadana refleja un desgaste profundo en la confianza hacia los diputados y líderes políticos. Don Arnulfo, vendedor de verduras en el centro de La Entrada, lo resumió con crudeza: “Solamente ellos saben cómo van a resolver eso allí, no creo en los diputados, son pícaros todos”.

La población admitió conocer poco sobre la labor de sus diputados en el departamento, aunque la mayoría está al tanto del reciente escándalo que involucra a la congresista Isis Cuéllar.

(Fotografía LA PRENSA)

A su lado, don Armando Romero hojeaba la portada de Diario LA PRENSA de ese día, cuando decidió opinar. “Cuando andan en política lo abrazan a uno y lo besan, pero cuando llegan al poder desaparecen. Le inflan a las obras, uno confía en ellos y lo decepcionan, son la cara de nuestro municipio, y si una persona es corrupta y ya trae las manos sucias, en cualquier momento eso saldrá a la luz”, comentó, con indignación.

La desconfianza hacia la clase política es un sentimiento generalizado. Una mujer que prefirió no dar su nombre fue tajante: “Aquí no se sabe de los diputados, no se sabe qué hacen. No me sorprende lo de ella, sé que todo el que se mete en política es por algo, la política es lo más sucio que hay, primero se bañan de aceite para que todo les escurra, ellos no tienen corazón ni sentimiento”.

Saúl, un vendedor de frutas en el mercado local, aportó una visión más ambivalente. Aunque reconoció los señalamientos, sostuvo que Cuéllar ha tenido un acercamiento con la gente: “Solo aparecen en tiempo de política, yo de ella tenía y tengo una referencia, es la única que he visto interesada en ayudar, por eso me sorprendí bastante después de lo que pasó. La percepción es que todos van a robar, ya está hecho ese tamal que hubo, pero aún con lo que hizo, la mujer sigue pendiente de estar ayudando en el departamento, si robó, robó, pero por lo menos ha ayudado”.

En Santa Rosa las opiniones están divididas, algunos consideran que Isis Cuéllar ha contribuido a su ciudad y departamento, otros discrepan y cuestionan tanto su gestión como los señalamientos.

(Fotografía LA PRENSA)

Miembros del partido Libre en Copán han solicitado a la coordinación nacional que Cuéllar sea retirada de toda coordinación.

A pesar de que diversos miembros del partido han solicitado reuniones con el expresidente Manuel Zelaya, estas han sido sistemáticamente obviadas, y no han logrado ser recibidos por el exmandatario. Cuéllar, junto con otros integrantes de su círculo cercano, sí fueron recibidos recientemente en Casa Presidencial en Tegucigalpa, lo que califican otros partidarios como una "decepción y afrenta".

Durante el pasado fin de semana realizaron una asamblea para buscar al sustituto de Isis Cuéllar en la coordinación de Copán. Esta fue la primera reunión que realizaron para buscar las mejores opciones que tienen, y aunque no hay una persona definida, hay varios candidatos.

El escándalo de los cheques de Sedesol en Copán no solo golpeó la credibilidad de la clase política, sino que también generó divisiones internas, así lo expuso Alcahán Hernández, dirigente partidario, quien aseguró que la influencia de Isis Cuéllar sigue presente en la zona.

“Los cheques de Sedesol nos perjudicaron aquí en Libre, a nosotros nos relegaron, nos apartaron y ellos se quedaron manejando todo”, denunció Hernández.

Según su testimonio, la manipulación comenzó antes de las elecciones internas. “Ellos pusieron a su candidata a alcaldesa y no aceptaron propuestas de los demás miembros. Antes de las internas repartieron abonos, canastas y ayudas para atraer a la gente, manejaron todo el poder para favorecer al M28 y desaparecer a la FRP”, señaló.

En Copán, aseguró, la figura de Cuéllar ha operado como una “cacique política”. “Ella ha sido muy poderosa a nivel de diputación, lo que sabemos es que sigue manejando los hilos del poder, incluso recientemente se reunió con el coordinador general de Libre y con miembros de su equipo involucrados en la problemática de Sedesol, mientras tanto, nosotros pedimos una reunión en mayo y seguimos esperando que nos atienda”, lamentó.

Aunque su poder habría disminuido tras el escándalo, Hernández sostuvo que Cuéllar continúa moviéndose. “Antes salía con más libertad, estaba limpia, hoy se maneja con perfil bajo, no creo que tenga el valor de dar la cara y hacer manifestaciones públicas. Es gestora de redes sociales y sigue pendiente de algunos proyectos, pero con menos fuerza”, explicó.

El dirigente también cuestionó la permanencia de figuras señaladas dentro de Libre. “Estamos pidiendo que los candidatos involucrados en ese caso no vuelvan a ser tomados en cuenta, no es la conducta de la libertad ni de la democracia apoyar a los corruptos”, subrayó.

Para Hernández, la decepción ciudadana es evidente. “Algunos pocos salieron beneficiados de los programas, pero la mayoría está decepcionada", añadió.

Aun así, reconoció que la estructura de Cuéllar sigue viva en Copán a través de sus alcaldes aliados. “Tiene gente todavía en Santa Rosa y en otras partes del departamento, aunque muchos se han retirado a raíz del escándalo”, dijo.

Esto explica por qué, pese al golpe recibido, Cuéllar no ha quedado fuera del mapa. La actual gobernadora de Copán, Elvia Argentina Valle, decidió marcar distancia de la diputada Isis Cuéllar luego del escándalo en Sedesol. Valle rompió públicamente sus vínculos políticos con la congresista, justificando que no compartía las decisiones tomadas y que los señalamientos surgidos en el caso eran demasiado graves como para ignorarlos.

La ruptura no significó el final de la carrera política de Cuéllar. A pesar de haber quedado suspendida de sus cargos y de perder un respaldo clave en su departamento, la diputada continúa moviéndose en el escenario político con una actividad que sorprende. Sus apariciones y gestiones transmiten la idea de que goza de una protección especial, aparentemente respaldada por figuras de mayor poder, aunque hasta ahora nadie ha podido precisar con certeza quiénes son esos actores que le permiten seguir vigente.

Libre suspendió Cuéllar de todos sus cargos internos tras el escándalo por el presunto uso indebido de fondos públicos. La decisión fue tomada el 4 de julio pasado en una reunión de la coordinación nacional del partido, encabezada por la diputada Hortensia Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Aunque Libre suspendió a Isis Cuéllar de sus cargos internos, esta medida no afecta su posición como diputada, ya que, según la ley, solo el Pleno del Congreso Nacional puede separarla de su cargo mediante juicio político, fallecimiento o renuncia formal.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

