Isis Cuéllar sigue decidiendo proyectos y empleos en Copán

San Pedro Sula, Honduras

La historia de Isis Carolina Cuéllar Erazo en la política hondureña parece un guion escrito entre la casualidad y el cálculo, nadie sabe con exactitud en qué momento dejó de ser aquella joven estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Honduras que aparecía sonriente y amigable en las movilizaciones del 2014 al 2015, entre las elaboraciones de mantas y conversaciones entre simpatizantes, para transformarse en una figura de poder capaz de decidir el rumbo de proyectos, puestos y recursos públicos en Copán.

Quienes la recuerdan en aquellos años, hablan de una muchacha prácticamente desconocida, graduada del instituto Álvaro Contreras de su natal Santa Rosa de Copán, quien primero se mostró cercana y amigable, pero luego comenzó a burlarse de las mismas bases que le habían abierto espacio. Ese fue contraste, para muchos, la primera señal de una ambición política que apenas empezaba a tomar forma. Fue secretaria de la Juventud dentro del partido Libre , aproximadamente allá por el año 2012, pero el impulso decisivo vino de la abogada Elvia Argentina Valle, quien durante esos años era diputada y coordinadora del partido en Copán. Fue ella quien más tarde la colocada en la planilla del Movimiento 28 de Junio ​​como candidata a diputada en 2017, llevando a Víctor Hugo Romero, con raíces en el municipio vecino de Cucuyagua, como su suplente. La abogada Valle, quien más adelante sería gobernadora de este departamento, no solo la impulsó en cargos formales, la acompañó recorriendo todo el departamento, visitando municipios, coordinando apoyos y asegurando que Cuéllar tuviera visibilidad y respaldo dentro del partido, mientras los demás miembros de la planilla quedaban y se sentían aislados. Cuéllar, quien para entonces ya era abogada y mostró recorrido dentro del partido, en esa ocasión no logró ganar, quedó en la tercera posición, y solo el militante Manuel Mejía alcanzó una curul. La derrota, sin embargo, no significó el final de su carrera. En 2021, con un fuerte respaldo financiero, según testimonios, proveniente de Víctor Hugo Romero, logró finalmente asegurar un escaño en el Congreso Nacional. Fue la candidata más votada de su partido en Copán, obteniendo 6,957 votos y elegida para el período 2022–2026. Una vez alcanzada la meta, la relación con Romero se fracturó y desde ese momento Cuéllar comenzó a imponer un control absoluto en el departamento. El poder se centralizó en torno a su figura, ningún proyecto desde entonces podía ejecutarse sin pasar antes por su venia. Diputada, abogada y referente político en el occidente, tejió un entramado que dejó fuera de juego a quienes antes habían sido aliados. La ironía es que, aunque se convirtió en un bastión de Libre en Copán, su familia proviene, aparentemente, de raíces nacionalistas, lo que aumenta las sospechas sobre la forma en que ha construido su capital político. Desde que llegó al Poder Legislativo empezó a asumir importantes roles como miembro de la Comisión del Presupuesto, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidenta de la Comisión de Defensa y Soberanía, subjefa de la Bancada de Libertad y Refundación, y la subcoordinación de Libre en Copán y una de las vicepresidentes del Congreso. Cuéllar opera políticamente en los 23 municipios de Copán, pero con mucha más fuerza el norte del departamento, especialmente en municipios como Nueva Arcadia, Florida, Copán Ruinas y Santa Rita. Esta estructura territorial refuerza la capacidad de Cuéllar para movilizar apoyos y consolidar su poder, concentrando influencia en las zonas estratégicas del partido y limitando la acción de otros líderes o planillas competidoras. En Copán, los movimientos 28 de Junio o M28 y el Fuerza de Refundación Popular (FRP) funcionan con diferentes niveles de influencia. El M28, que es donde está Cuéllar, ha logrado consolidarse como una de las corrientes más poderosas dentro del partido Libre en la región, mientras que el FRP mantiene una presencia más discreta. La competencia entre estos movimientos y otros actores políticos en Copán ha sido intensa, con denuncias de irregularidades en los procesos internos de la institución. Pese al reciente escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sesedol), donde cheques oficiales beneficiaron directamente a estructuras vinculadas al partido Libre, Cuéllar continúa ejerciendo un control territorial férreo en este departamento. La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium realizó un recorrido en la zona y conversó con líderes locales y vecinos que, entre la crítica y la resignación, reconocieron la influencia política que la legisladora, supuestamente suspendida de sus cargos en el partido, mantiene sobre los programas estatales y el acceso a recursos públicos. Documentos filtrados mostraron que fondos destinados a proyectos sociales terminaron canalizados hacia organizaciones y personas cercanas a estructuras de Libre en Copán. En la lista de beneficiados aparecían líderes comunitarios, comités de base y operadores políticos vinculados a Cuéllar. Su poder se sostiene en un círculo de lealtades que combina promesas de empleo en instituciones públicas, gestión de proyectos y un control político que llega hasta las aldeas más apartadas. Ella es la que aún decide qué comunidad recibe proyectos de electrificación o mejoras en carreteras. Hace dos semanas, Sinia Yolani Argueta Torres fue despedida de la jefatura de Recursos Humanos de la Región de Salud en Copán. Ella fue una de las beneficiadas con 100,000 lempiras a través de un cheque de Sedesol para un supuesto emprendimiento de renta de mobiliario. Aunque había sido separada del cargo y ya estaba nombrado el sustituto, repentinamente, mediante influencias de Isis Cuéllar, fue restituida recientemente, según constató este medio.

Una lideresa y fundadora del partido Libertad y Refundación en La Entrada, Copán, que pidió no divulgar su nombre públicamente, habló con este medio dentro de la comodidad de su casa, y expuso la manera en que Cuéllar ha concentrado el poder político y administrativo en Copán, incluso después del escándalo de Sesedol. “Todo el M28 realmente nos falló, pues como partido, lo lógico y lo políticamente natural es que después de las elecciones internas haya unidad, pero aquí fue al revés, los perdedores han tenido que andar suplicando al movimiento ganador que los incluya”, afirmó. Toda la maquinaria política y económica se desplazó a favor del movimiento 28 de Junio. En Copán, la población percibe la presencia de un “cacique” en Cuéllar, donde los hilos se mueven alrededor de su personaje, desde recomendaciones y nombramientos, hasta transporte y movilización de unidades, absolutamente todo pasa por ella. En este departamento, los demás diputados han tenido un papel casi decorativo. Por ejemplo, al entonces parlamentario Francis Cabrera, quien antes de las elecciones primarias pasó a la bancada del Partido Liberal, apenas se le otorgó poder en instituciones regionales como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) y el Instituto de la Propiedad (IP), pero nada de esto se compara con la influencia de Isis Cuéllar, a quien se le confió el control absoluto de prácticamente todas las demás instituciones públicas en Copán, concentrando un poder que eclipsa al de cualquier otro legislador del departamento. La entrevistada recordó, además que, en durante diciembre de 2024, personas vinculadas a Cuéllar viajaron a San Pedro Sula para cobrar unos fondos. “Una de esas personas me lo contó después, recibieron el dinero, y la instrucción fue que lo entregaran rápido en una maleta a representantes, así fue como se recogió el dinero, en un viaje que hicieron en busito, eso lo sé porque uno de ellos pasó por mi casa y me lo confesó”, externó. Estos fondos, según continuó diciendo, fueron entregados a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) a la asistente Ilsy Valeska Baquedano, quien también figuró en el listado como beneficiaria de un jugoso monto para un equipo de fotografía. Baquedano también ganó un contrato por 1.25 millones de lempiras para limpieza de la red vial. Consultada sobre la reacción en Copán, aseguró que “los beneficiados siempre tratan de justificarla, pero en realidad mucha gente está decepcionada, aquí somos fundadores del partido y no aceptamos que se siga jugando con los fondos públicos”. Aunque el poder de Cuéllar ya no es tan visible como antes, todavía mantiene fuerte capacidad de decisión. Ahora ya no da entrevistas ni aparece en medios de comunicación, pero sigue moviendo proyectos y nombramientos, eso demuestra que todavía conserva poder. Cuéllar ha continuado impulsando proyectos de infraestructura en varios municipios de Copán, a pesar del escándalo que la involucra. Entre los proyectos más recientes figura la pavimentación con concreto hidráulico desde el casco urbano de Cucuyagua hasta la comunidad de San José de Las Palmas.

En Santa Rosa de Copán supervisó y anunció avances en la reconstrucción total del estadio Sergio Antonio Reyes, incluyendo la colocación de la grama. Asimismo, dio seguimiento al proyecto de pavimentación de 1.50 kilómetros en el desvío de Nueva Arcadia y la pavimentación de cinco kilómetros en el tramo que conecta los municipios de Santa Rita y Cabañas. En San Jerónimo entregó 100,000 lempiras en cemento a los pobladores para ejecutar un tramo de pavimento de 60 metros, mientras que en Copán Ruinas se planificó otro proyecto de pavimentación con concreto hidráulico. Fuentes cercanas a Cuéllar en Santa Rosa de Copán revelaron a LA PRENSA Premium que la política ha decidido mantenerse en silencio ante los medios hasta que se aclare y se emita informe de su situación en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público. A pesar del escándalo que la vinculó con irregularidades en Sedesol, Cuéllar sigue supervisando y concluyendo los proyectos que había gestionado previamente, aunque lo hace con un perfil mucho más discreto. Según los testimonios obtenidos, su influencia se mantiene principalmente en los municipios del norte de Copán, donde continúa visitando comunidades y realizando actividades de campaña. Algunos allegados y amigos aseguraron que, a pesar de las investigaciones y la controversia, Isis Cuéllar no tiene intención de renunciar y planea mantener su candidatura a diputada para el próximo período hasta el final de este proceso electoral. El diputado suplente Víctor Hugo Romero cuestionó que Cuéllar mantenga influencia política y presencia en proyectos públicos en Copán, pese a haber estado vinculada a escándalos de corrupción. “Todo el mundo está molesto porque se restituyó a una persona de Recursos Humanos en la Región de Salud, eso quiere decir que estamos dejando la historia de lado”, expresó Romero. El congresista aseguró que la situación generó malestar debido a que se anuló el contrato del sustituto, ya nombrado oficialmente. “Ella fue la que enganchó a la gente para tomarse la carretera y la Región de Salud, cuando no había solución con la ministra”, señaló. Romero mencionó que Cuéllar ha mantenido un rol activo en la gestión de proyectos, y anque aclaró no haberla visto personalmente, aseguró que pobladores lo han informado. “La gente me ha dicho que ella coordina todos los proyectos". Sobre su influencia política, el diputado reconoció que durante varios años Cuéllar fue una de las figuras con más control en Copán. “Durante los tres o cuatro años fue la persona que más movió los hilos políticamente hablando”, dijo. No obstante, consideró que su poder ha disminuido tras las revelaciones de irregularidades en Sedesol. “No es la Isis Cuéllar de hace poco, ha bajado totalmente, ahora se maneja bajo perfil”, agregó. Romero manifestó que antes de su llegada al Congreso, Cuéllar no desempeñaba funciones de relevancia en la administración pública. “No tenía ninguna función de abogada ni cargo formal”, comentó. Pese a esas declaraciones, en el terreno la percepción ciudadana refleja un desgaste profundo en la confianza hacia los diputados y líderes políticos. Don Arnulfo, vendedor de verduras en el centro de La Entrada, lo resumió con crudeza: “Solamente ellos saben cómo van a resolver eso allí, no creo en los diputados, son pícaros todos”.

A su lado, don Armando Romero hojeaba la portada de Diario LA PRENSA de ese día, cuando decidió opinar. “Cuando andan en política lo abrazan a uno y lo besan, pero cuando llegan al poder desaparecen. Le inflan a las obras, uno confía en ellos y lo decepcionan, son la cara de nuestro municipio, y si una persona es corrupta y ya trae las manos sucias, en cualquier momento eso saldrá a la luz”, comentó, con indignación. La desconfianza hacia la clase política es un sentimiento generalizado. Una mujer que prefirió no dar su nombre fue tajante: “Aquí no se sabe de los diputados, no se sabe qué hacen. No me sorprende lo de ella, sé que todo el que se mete en política es por algo, la política es lo más sucio que hay, primero se bañan de aceite para que todo les escurra, ellos no tienen corazón ni sentimiento”. Saúl, un vendedor de frutas en el mercado local, aportó una visión más ambivalente. Aunque reconoció los señalamientos, sostuvo que Cuéllar ha tenido un acercamiento con la gente: “Solo aparecen en tiempo de política, yo de ella tenía y tengo una referencia, es la única que he visto interesada en ayudar, por eso me sorprendí bastante después de lo que pasó. La percepción es que todos van a robar, ya está hecho ese tamal que hubo, pero aún con lo que hizo, la mujer sigue pendiente de estar ayudando en el departamento, si robó, robó, pero por lo menos ha ayudado”.