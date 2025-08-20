Isis Cuéllar sigue decidiendo proyectos y empleos en Copán

La historia de <b>Isis Carolina Cuéllar Erazo</b> en la política hondureña parece un guion escrito entre la casualidad y el cálculo, nadie sabe con exactitud en qué momento dejó de ser aquella joven estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Honduras que aparecía sonriente y amigable en las movilizaciones del 2014 al 2015, entre las elaboraciones de mantas y conversaciones entre simpatizantes, para transformarse en una figura de poder capaz de decidir el rumbo de proyectos, puestos y recursos públicos en Copán.