Suplente de Isis Cuéllar: "Ella sigue manejando los hilos en Copán"

En Copán, el diputado suplente Víctor Hugo Romero declaró que la congresista Isis Cuéllar mantiene su influencia política a pesar de haber sido suspendida de sus cargos en Libertad y Refundación (Libre) el pasado 4 de julio.
La medida, tomada tras el escándalo por el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no ha impedido que Cuéllar continúe en el Congreso Nacional con su investidura y acceso a recursos para distribuir en el departamento.
Durante una entrevista con Radio América, Romero afirmó que Cuéllar “sigue con el poder, maneja los hilos en Copán y decide quién ocupa puestos en las instituciones de gobierno”, una situación que, según él, genera descontento entre la militancia local.
Romero advirtió que la permanencia de Cuéllar en su cargo podría tener un costo político para Libre en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
“Si el presidente Zelaya no interviene, el partido en Copán está en calamidad”, expresó.
Añadió: “Yo soy diputado suplente, está el diputado suplente Javier Trigueros, que hemos sido leales al presidente Zelaya y a la hora Rixi Moncada no nos toma en cuenta”.
Pese a la suspensión partidaria, la diputada sigue figurando en el portal de transparencia del Congreso Nacional como vicepresidenta alterna con un salario mensual de 102,500 lempiras. Hasta ahora, la solicitud para que sea apartada también de sus funciones legislativas no ha sido atendida.