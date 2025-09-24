TSC: Isis Cuéllar operó a través de sus asistentes para desviar fondos

El analista e investigador <b>Lester Ramírez </b>calificó como “uno de los más extensos y detallados” el informe de auditoría presentado por el TSC.Ramírez señaló que el documento, de 89 páginas, “pone en evidencia una red de corrupción que prácticamente tomaba el dinero destinado a los beneficiarios y lo desviaba hacia estructuras políticas de la diputada”.Para Ramírez, Baquedano es “el brazo operativo de esta trama”. El analista advirtió que los requerimientos fiscales que se desprendan del caso podrían ser “muy abiertos y extensos”, alcanzando a funcionarios de Sedesol y los operadores que facilitaron el desvío de fondos.El investigador también advirtió que la modalidad detectada podría repetirse en otros departamentos y con otros diputados, debido a la sofisticación con que fue ejecutada. “Este tipo de prácticas incluso aparece con la aprobación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya”, subrayó.Por su parte, el diputado Carlos Umaña subrayó que los hallazgos del TSC <b>son vinculantes y deben tener consecuencias jurídicas</b>.“Estos informes son vinculantes, son de motivo para que el Ministerio Público establezca los requerimientos fiscales correspondientes y se investigue hasta las últimas consecuencias, ya que existen las pruebas suficientes para que esta causa sea llevada a la judicialización y se restituya el daño hecho al Estado de Honduras”, expresó.Por su parte, Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), mencionó que la actuación del Ministerio Público “ha sido sesgada y parcial en sus investigaciones”.“El Ministerio Público, en otras circunstancias, ha actuado sin necesidad de informes externos, ya sea de oficio o por denuncias públicas. Sin embargo, ahora que existe un informe oficial está obligado a actuar, más aún a 65 días de las elecciones nacionales”, enfatizó.