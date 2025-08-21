Congreso ha pagado más de L300,000 a Isis Cuéllar en salario y viáticos tras escándalo

San Pedro Sula, Honduras.

A escasos meses del impacto político que estremeció al Partido Libertad y Refundación (Libre), la diputada por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuéllar, continúa recibiendo su salario como congresista, accediendo a viáticos y gestionando fondos, incluso tras su suspensión del partido, en lo que ya se conoce popularmente como el caso de los “Chequesol”. La dirigencia de Libre reaccionó con rapidez tras lo acontecido a finales de junio pasado, cuando se difundió en redes sociales el vídeo que la mostraba hablando de cheques provenientes de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que fueron destinados a beneficiar a militantes de su partido en Copán.

Antecedente En 2024, los diputados del Congreso Nacional recibieron un total de 173,261,582.85 lempiras en concepto de viáticos, pasajes y otros gastos de viaje. De esta cantidad, 155,518,024.50 lempiras se destinaron exclusivamente a viáticos nacionales, lo que representó aproximadamente el 90% del total ejecutado en este rubro, informó el Consejo Nacional Anticorrupción

La viralización de esas imágenes desató el escándalo y obligó al oficialismo a sancionarla: fue suspendida de la coordinación departamental de Copán y de la subjefatura de bancada, a la vez que se le exigía renunciar a la vicepresidencia del Congreso y a su cargo como parlamentaria. La medida partidaria parecía marcar un final político anticipado, pero no fue así. Mientras Libre buscaba marcar distancia de su diputada, en el Congreso Nacional el panorama era otro. Según el portal de transparencia del Legislativo, Isis Cuéllar, aún en calidad de diputada propietaria por Copán, continúa recibiendo los 102,500 lempiras mensuales que le corresponden como segunda vicepresidenta alterna.

Este cargo la ubica entre los seis vicepresidentes alternos que integran la junta directiva. Además de su salario percibe viáticos que superan en un 20% a 30% los de un diputado raso y mantiene a su disposición un vehículo oficial.

102,500 lempiras de salario devenga Isis Cuéllar como vicepresidenta alterna

En el apartado de remuneraciones del portal de transparencia, específicamente en el pago a diputados, la información, pese a que se debe consignar obligatoriamente mensual, está actualizada solo hasta junio, el mes cuando estalló el escándalo.

Sin embargo, al mantenerse en su condición de diputada propietaria, todo indica que Cuéllar continúa recibiendo su salario y viáticos de forma regular, pese a su ausencia en las sesiones legislativas. Aún no se han actualizado los salarios, viáticos y gastos corrientes de los meses de julio y agosto.

Entre los rubros de gasto del Congreso Nacional figura el de pasajes y viáticos. De acuerdo con el portal de transparencia, solo en junio se asignaron 668,275 lempiras a los congresistas de Copán, monto distribuido entre 13 diputados del departamento, propietarios y suplentes, no incluyendo a Isis Cuéllar, porque es directiva. Estos pagos se replicaron con normalidades en los meses posteriores, julio y agosto. Cada mes, tanto propietarios como suplentes de este departamento recibieron 51,706 lempiras en viáticos, en igualdad de condiciones. En el caso de la junta directiva del Congreso se transfirió 1.2 millones de lempiras en pasajes y viáticos, lo que significa que cada integrante, de los 19 que hay, recibió casi 70,000 lempiras, cifra a la que también tuvo que haber accedido Cuéllar como parte de la directiva. Este medio cotejó que los reportes sobre la remuneración para diputados, así como en los informes de ejecución presupuestaria de Finanzas, que el gasto no sufrió ninguna alteración, lo que se infiere que los pagos continuarion. Tras el estallido del escándalo en Sedesol, la funcionaria ya percibió 205,000 lempiras en concepto de salario correspondientes a julio y agosto, dado que a los diputados se les paga el 15 de cada mes. A esa cantidad se suman casi 140,000 lempiras en viáticos durante el mismo período, lo que eleva el total recibido a unos 345,000 lempiras. Todo ello, pese a estar suspendida de sus cargos partidarios y señalada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

70,000 lempiras recibe Isis Cuéllar de viáticos como parte de la junta directiva

Los demás congresistas por Copán recibieron otro salario base y con una asignación menor en viáticos. Entre los diputados propietarios figuran: Melvin Roberto Paredes Milla, Roy Dagoberto Cruz Pérez y Erik Alvarado, del Partido Nacional; Francis Omar Cabrera Miranda, Valeska Yamileth Valenzuela Chávez y Cristhiam Josué Hernández Saavedra, del Partido Liberal. Los suplentes son: César Humberto López Alvarado, Javier Trigueros Saavedra, Angelina María García Mejía, Norma Aracely Aguilar Chacón, Víctor Hugo Romero Chinchilla, Lourdes Ernestina Fajardo Ramos y Marlin Joel Peraza Sarmiento. El dinero recibido en concepto de viáticos se justifica oficialmente para cubrir gastos de hospedaje, transporte y alimentación. En el caso de los diputados de Copán, los montos reportados se calcularon con base en el promedio de gastos mensuales y a la frecuencia de viajes al Congreso. Según este cálculo, cada diputado gasta aproximadamente 40,000 lempiras al mes, distribuidos de la siguiente manera: unos 2,800 lempiras en combustible por cada viaje de ida y vuelta semanal, alrededor de 4,000 lempiras en hotel por dos noches y los costos correspondientes de alimentación. En total, realizan este desplazamiento unas cuatro veces al mes. El pago se deposita en igualdad de condiciones a todos los diputados, asistan o no a las sesiones. Sobre esto, Víctor Hugo Romero, suplente de Cuéllar, denunció: “No es posible que a diputados que no llegan al Congreso se les deposite este dinero, hay muchos que no van a las sesiones, no hay algo que lleve ese control y no es justo que el pueblo hondureño tenga que pagarle a un diputado que no va”. El blindaje viene de atrás. En la administración del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, se aprobó una reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica que obliga al pago de viáticos a todos los congresistas, propietarios y suplentes. La reforma establece que los diputados deben asistir a todas las reuniones del Pleno del Congreso, integrarse como miembros alternos en al menos una comisión ordinaria y participar en sus sesiones. Asimismo, señala que el sueldo de un suplente no será inferior al 60% del salario, viáticos y gastos de representación que recibe un diputado propietario.

Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras, declaró que “los miembros de la Junta Directiva (del Congreso) reciben un poco más que el resto, y sus viáticos se calculan con relación al salario que perciben, no hay doble pago, eso no existe. Cuando alguien forma parte de la directiva, se retira de la planilla del departamento, por así decirlo, y se le incorpora a los viáticos de la junta directiva, y es allí donde se acumula el monto adicional”.

