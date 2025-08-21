Congreso ha pagado más de L300,000 a Isis Cuéllar en salario y viáticos tras escándalo

Entre los rubros de gasto del Congreso Nacional figura el de pasajes y viáticos. De acuerdo con el portal de transparencia, solo en junio se asignaron 668,275 lempiras a los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/ministerio-publico-no-ha-citado-a-nadie-por-escandalo-en-sededol-IC27071584" target="_blank">congresistas de Copán</a>, monto distribuido entre 13 diputados del departamento, propietarios y suplentes, no incluyendo a Isis Cuéllar, porque es directiva. Estos pagos se replicaron con normalidades en los meses posteriores, julio y agosto.Cada mes, tanto propietarios como suplentes de este departamento recibieron 51,706 lempiras en viáticos, en igualdad de condiciones. En el caso de la junta directiva del Congreso se transfirió 1.2 millones de lempiras en pasajes y viáticos, lo que significa que <b>cada integrante, de los 19 que hay, recibió casi 70,000 lempiras</b>, cifra a la que también tuvo que haber accedido Cuéllar como parte de la directiva.Este medio cotejó que los reportes sobre la remuneración para diputados, así como en los informes de ejecución presupuestaria de Finanzas, que el gasto no sufrió ninguna alteración, lo que se infiere que los pagos continuarion.Tras el estallido del escándalo en Sedesol, la funcionaria ya percibió 205,000 lempiras en concepto de salario correspondientes a julio y agosto, dado que a los diputados se les paga el 15 de cada mes.A esa cantidad se suman casi 140,000 lempiras en viáticos durante el mismo período, lo que eleva el total recibido a unos 345,000 lempiras. Todo ello, pese a estar suspendida de sus cargos partidarios y señalada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.