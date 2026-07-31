Hombre pierde la vida tras ser embestido por un autobús en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre en la tarde de este 31 de julio en el sector de Cofradía, Cortés, luego de ser embestido por un autobús de la ruta Montegrande-San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Wilmer Gerardo Maldonado, residente en la colonia Vida Nueva. Según versiones preliminares de familiares, el hombre fue impactado de manera frontal por la unidad de transporte cuando el conductor presuntamente realizaba una maniobra de rebase.

De acuerdo con el relato del hermano del fallecido, a Wilmer le habían cedido el paso para cruzar la calle; sin embargo, en ese momento el autobús lo habría golpeado, provocándole la muerte de manera inmediata.