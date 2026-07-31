Muere conductor de pipa de agua tras accidente con rastra en San Lorenzo, Valle

Valle, Honduras.

Un accidente de tránsito entre una pipa de agua y una rastra dejó un fallecido y varias personas heridas la mañana de este viernes 31 de julio en la carretera Panamericana, a la altura del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando, por causas que aún son investigadas, un camión cisterna impactó contra una rastra, provocando una fuerte colisión que movilizó a equipos de emergencia.

Inicialmente, las autoridades informaron que una persona había perdido la vida y que varios ocupantes de la rastra resultaron heridos.