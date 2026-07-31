Muere conductor de pipa de agua tras accidente con rastra en San Lorenzo, Valle

Un accidente de tránsito entre una pipa de agua y una rastra dejó un fallecido y varias personas heridas la mañana de este viernes 31 de julio en la carretera Panamericana, a la altura del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.
El hecho se registró alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando, por causas que aún son investigadas, un camión cisterna impactó contra una rastra, provocando una fuerte colisión que movilizó a equipos de emergencia.
Inicialmente, las autoridades informaron que una persona había perdido la vida y que varios ocupantes de la rastra resultaron heridos.
Minutos después, la víctima fue identificada de manera preliminar como Celso Martínez, conductor de la pipa de agua involucrada en el accidente.
De acuerdo con la información preliminar, Martínez fue auxiliado por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes lo trasladaban de emergencia hacia el Hospital de San Lorenzo. Sin embargo, falleció durante el trayecto, dentro de la ambulancia.
Al llegar al centro asistencial, el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para el reconocimiento del cuerpo y la investigación del caso.
En tanto, las personas que viajaban en la rastra fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. De manera preliminar, se informó que presentan lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas de forma oficial. Será la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) la encargada de realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las posibles responsabilidades.