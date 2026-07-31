Hondureño volvió de EE UU y fue secuestrado: capturan en Choloma a segundo sospechoso del caso

Choloma, Cortés.

El detenido fue identificado como Kenneth Wilfredo Castro Bautista , de 25 años, originario de La Másica, Atlántida, residente en la residencial Los Castaños, en Choloma.

De acuerdo con el informe policial, la detención fue ejecutada en la entrada de la colonia Loma Verde , en el municipio de Choloma, Cortés, donde agentes de la UNAS localizaron al sospechoso y cumplieron la orden de captura emitida en su contra.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturó el 30 de julio a un hombre que era buscado por la justicia por su presunta participación en un caso de secuestro agravado ocurrido en el municipio de La Másica, Atlántida.

Según el informe policial, la investigación se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando las autoridades recibieron información sobre el presunto secuestro de un hombre en el municipio de La Másica.

La víctima fue identificada como Felipe Lázaro Burgos, quien, de acuerdo con las investigaciones, residía en Estados Unidos y había regresado recientemente a Honduras.

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Ese mismo día, alrededor de las 5:00 de la tarde, los familiares de la víctima comenzaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp desde un número con código internacional de México.

En las comunicaciones, un hombre aseguró que mantenía secuestrado a Felipe Lázaro Burgos y exigió el pago de 300,000 lempiras a cambio de su liberación.

La Policía indicó que, como parte de las investigaciones desarrolladas por la Unidad Nacional Antisecuestros, inicialmente se logró la captura en flagrancia de un primer sospechoso, mientras que posteriormente se solicitaron órdenes de captura contra otros presuntos involucrados en el hecho.

De acuerdo con el informe, la orden de captura contra Kenneth Castro Bautista fue emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, bajo el expediente 289-2024.

Las autoridades destacaron que esta es la segunda detención relacionada con este caso, luego del arresto en flagrancia del primer implicado durante las primeras diligencias investigativas.

El actual detenido remitido al juzgado competente para que continúe el proceso penal correspondiente.