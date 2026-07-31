A balazos ultiman a joven en el sector de Las Lomitas, Yoro

Un hombre identificado como Allan Chávez perdió la vida la noche del jueves tras ser atacado a balazos en el sector del desvío hacia Las Lomitas, en el municipio de Yoro, departamento de Yoro.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue interceptada por personas armadas que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún son investigadas por las autoridades, quienes se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.
Según los primeros reportes, Allan Chávez laboraba en un taller de reparación de motocicletas ubicado en el sector de La Sabana.
Asimismo, la información preliminar indica que el hombre había sido deportado de Estados Unidos hace algunos meses y recientemente se encontraba nuevamente residiendo en Yoro. Esta información debe ser confirmada por fuentes oficiales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni han identificado a personas sospechosas relacionadas con el hecho.
Agentes policiales y personal de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras los equipos de investigación recopilan indicios y testimonios que permitan esclarecer el homicidio.
Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación y que será el proceso investigativo el que determine las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.