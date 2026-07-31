A balazos ultiman a joven en el sector de Las Lomitas, Yoro

Yoro, Honduras.

Un hombre identificado como Allan Chávez perdió la vida la noche del jueves tras ser atacado a balazos en el sector del desvío hacia Las Lomitas, en el municipio de Yoro, departamento de Yoro.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue interceptada por personas armadas que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún son investigadas por las autoridades, quienes se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.