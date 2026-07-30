Matan a balazos a un hombre en unas gradas de la colonia Villa Nueva

Un hombre perdió la vida de forma violenta a tempranas horas de este jueves en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La víctima fue identificada como Marcelo Sánchez Hernández, de 36 años de edad, conocido popularmente con el alias de “Chelo Caguama”.
De acuerdo con los informes preliminares, Sánchez fue atacado a disparos por un sujeto desconocido en un tramo de gradas del sector 5 de la referida colonia, justo cuando se dirigía hacia su trabajo.
Tras el ataque, el cuerpo inerte de la víctima quedó tendido en el lugar. Agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la escena para acordonar el área e iniciar con las primeras indagaciones del caso.
Las autoridades recopilan las evidencias necesarias para determinar el móvil del crimen e identificar al responsable.
Asimismo, personal de Medicina Forense ejecutó el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia de ley y luego se entregará a sus familiares.