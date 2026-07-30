Matan a balazos a un hombre en unas gradas de la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa

Un hombre perdió la vida de forma violenta a tempranas horas de este jueves en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Marcelo Sánchez Hernández, de 36 años de edad, conocido popularmente con el alias de “Chelo Caguama”.

De acuerdo con los informes preliminares, Sánchez fue atacado a disparos por un sujeto desconocido en un tramo de gradas del sector 5 de la referida colonia, justo cuando se dirigía hacia su trabajo.