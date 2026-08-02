Se acabó la espera: Vozinha ya viaja para cerrar el fichaje con su nuevo club

Luego de múltiples rumores que apuntaban de que Vozinha dejaría plantado al Colo Colo, el legendario arquero de Cabo Verde finalmente ya viaja hacia tierras chilenas para concretar su fichaje por el 'Cacique'.
A primera hora de este domingo, el portero de 40 años se embarcó desde Madrid hacia Santiago, luego de dos prórrogas solicitadas al Colo Colo para resolver asuntos personales.
A través de sus redes sociales, el periodista Fabrizio Romano compartió una fotografía del guardameta ya ubicado en su asiento de la aeronave. "Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo", aseguró el experto en fichajes.
Además circuló una imagen donde una seguidora se logró sacar desde el interior del avión una foto con el arquero que brilló en la reciente Copa del Mundo 2026.
Posteriormente, el medio chileno Minuto 90 ratificó la información con un video del caboverdiano en la puerta de embarque.
De esta manera, se desvanecen los rumores sobre la presunta irrupción del club marroquí Renaissance de Berkane y es cuestión de horas para que Vozinha aterrice en Chile para afrontar su nueva aventura.
El contrato acordado entre Colo Colo y Vozinha estipula un vínculo inicial de 6 meses con opción de renovarlo por 12 meses más para el 2027.
El guardameta aceptó una remuneración de 25,000 dólares mensuales. Aunque es una cifra sumamente elevada para el medio local chileno, equivale a un 40% de lo que percibe Arturo Vidal.