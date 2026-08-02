Se acabó la espera: Vozinha ya viaja para cerrar el fichaje con su nuevo club

Chile.

Luego de múltiples rumores que apuntaban de que Vozinha dejaría plantado al Colo Colo, el legendario arquero de Cabo Verde finalmente ya viaja hacia tierras chilenas para concretar su fichaje por el 'Cacique'.

A primera hora de este domingo, el portero de 40 años se embarcó desde Madrid hacia Santiago, luego de dos prórrogas solicitadas al Colo Colo para resolver asuntos personales.

A través de sus redes sociales, el periodista Fabrizio Romano compartió una fotografía del guardameta ya ubicado en su asiento de la aeronave. "Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo", aseguró el experto en fichajes.