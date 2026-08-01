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Con Messi presente: Así fue el increíble autogol de Casemiro con Inter Miami

El brasileño conectó intentó no dejar pasar el balón y se terminó colando en propia puerta para el 1-1 del partido en la MLS.

Miami, Estados Unidos.

¡Increíble! Casemiro tuvo un inesperado primer tiempo en su debut como local con el Inter Miami en el NU Stadium. El jugador brasileño protagonizó un autogol ante el Columbus Crew que significó el 1-1 en el encuentro.

Fue en el minuto 33, cuando las Garzas se encontraban arriba en el marcador por 1-0, sin embargo, un desatento en la zona baja del cuadro local terminó por tirar abajo la ventaja parcial que habían construido hasta ese momento.

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En una jugada de ataque del equipo rival por la banda, Casemiro intentó despejar dentro del área chica con una barrida, pero el contacto se terminó enviando directamente hacia su propia meta. El arquero no pudo reaccionar a tiempo para evitar que la pelota cruzara la línea de gol.

Desde la banca, Lionel Messi observaba el momento. El capitán argentino regresó a las actividades con el Inter Miami tras varios días de vacaciones luego de haber disputado la final del Mundial 2026 ante España.

Este autogol significó el 1-1 del encuentro, pero cuando todo parecía indicar a que se iría igualado, en el 45+5' apareció Noah Allen para devolverle la ventaja a las Garzas.

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Redacción La Prensa
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