Mourinho deja contundente mensaje tras amargo resultado del Real Madrid

Austria.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, valoró el empate 2-2 ante la Fiorentina en el primer partido amistoso de pretemporada y aseguró que el equipo mostró diferentes versiones durante el encuentro debido al desgaste físico y la falta de ritmo competitivo. El técnico portugués explicó que sus dirigidos tuvieron "tres caras" durante los 90 minutos: una primera etapa en la que el equipo lució fresco y dominó con claridad, una segunda donde apareció el desgaste físico y una tercera en la que, pese al cansancio, supieron competir y mantener la identidad. "El equipo fresco jugó muy bien. El 2-1 al descanso se queda corto. Fue un primer tiempo de grandísima calidad, para irnos tranquilamente con un 3-0 o 4-0", comentó Mourinho en declaraciones a Real Madrid TV.

Sin embargo, el entrenador reconoció que el panorama cambió en la segunda mitad, cuando el conjunto italiano aumentó la intensidad y llevó el partido a un terreno más físico. "Nos meten presión y jugadores jóvenes como Joan y Mario hicieron un partidazo, pero todavía no están al nivel físico para enfrentarse a un jugador como Kean", señaló. Mourinho también destacó la reacción del equipo en los minutos finales, cuando el cansancio comenzó a pesar. "La tercera cara me gustó mucho: un equipo supercansado, pero que supo ser un equipo, volver a dominar el juego y competir", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El técnico resaltó además el esfuerzo de varios futbolistas que apenas llevan pocos días de trabajo. "Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Hicieron un esfuerzo fantástico y para mí tiene mucho significado. Les he dado las gracias por lo que nos han dado", expresó. Sobre la situación de la plantilla, Mourinho explicó que tuvo que utilizar a los jugadores disponibles debido al inicio de la preparación. "Hemos jugado con los futbolistas que tenemos. Hoy tuve que meter al campo a los hombres, entre comillas, que estaban disponibles. Solo trabajamos ayer un poco de organización", comentó.