Decomisan 7 kilos de cocaína y detienen a dos ciudadanos en Roatán

Islas de la Bahía. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval y en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron una inspección al bote carguero “Champion III”, el cual se encontraba en un dique seco localizado en el sector de French Cay, Roatán.

Durante el registro a la embarcación, los binomios del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), adiestrados en la detección de narcóticos, detectaron la presencia de sustancias ilícitas e incautaron siete paquetes de color negro marcados con las letras “YZ”.

Tras el hallazgo, especialistas y equipos técnicos del Ministerio Público efectuaron las correspondientes pruebas de campo a los paquetes decomisados, dando un resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En la operación se logró la captura de un ciudadano de nacionalidad hondureña y otro de origen guatemalteco, quienes se encontraban en el lugar al momento de la intervención de las autoridades.

Tanto los arrestados como la droga incautada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el procedimiento legal correspondiente, sumándose este operativo a los más de 2,800 kilos de cocaína decomisados por las Fuerzas Armadas en el país en lo que va del año.