Presidente Asfura advierte que sin inversión privada “no hay manera de salir adelante”

El presidente de la República, Nasry Asfura, destacó que la inversión privada es clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del país, al asegurar que no existe otra vía para impulsar el crecimiento.
“Hoy nos están viendo de otra manera y con posibilidades de salir adelante. Que venga la inversión a generar oportunidades, es la única manera. No hay otra manera”, expresó el mandatario.
El gobernante subrayó que la participación de la empresa privada es indispensable para dinamizar la economía hondureña y mejorar las condiciones de vida de la población.
“Si no viene la empresa privada nacional, extranjera, no hay inversión; no hay manera que salgamos adelante”, sostuvo.
En ese sentido, reiteró su llamado a crear condiciones favorables que permitan atraer inversionistas y fomentar la confianza en el país, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales.
Por otra parte, el mandatario también se refirió a la necesidad de implementar medidas de austeridad en la administración pública, orientadas a mejorar la situación financiera del Estado.
“No podemos seguir gastando lo que no tenemos”, enfatizó el presidente, al plantear la reducción del gasto público, incluyendo el cierre de algunas secretarías e instituciones descentralizadas.