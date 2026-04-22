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Presidente Asfura advierte que sin inversión privada “no hay manera de salir adelante”

El mandatario reiteró su llamado a crear condiciones favorables que permitan atraer inversionistas y fomentar la confianza en Honduras

Presidente Asfura advierte que sin inversión privada “no hay manera de salir adelante”

El presidente Nasry Asfura se refirió, además, a la necesidad de implementar medidas de austeridad en la administración pública.

TEGUCIGALPA

El presidente de la República, Nasry Asfura, destacó que la inversión privada es clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del país, al asegurar que no existe otra vía para impulsar el crecimiento.

“Hoy nos están viendo de otra manera y con posibilidades de salir adelante. Que venga la inversión a generar oportunidades, es la única manera. No hay otra manera”, expresó el mandatario.

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El gobernante subrayó que la participación de la empresa privada es indispensable para dinamizar la economía hondureña y mejorar las condiciones de vida de la población.

“Si no viene la empresa privada nacional, extranjera, no hay inversión; no hay manera que salgamos adelante”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró su llamado a crear condiciones favorables que permitan atraer inversionistas y fomentar la confianza en el país, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales.

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Por otra parte, el mandatario también se refirió a la necesidad de implementar medidas de austeridad en la administración pública, orientadas a mejorar la situación financiera del Estado.

“No podemos seguir gastando lo que no tenemos”, enfatizó el presidente, al plantear la reducción del gasto público, incluyendo el cierre de algunas secretarías e instituciones descentralizadas.

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Redacción La Prensa
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