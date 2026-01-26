Congreso extiende por cinco años el Régimen de Importación Temporal

Tegucigalpa, Honduras

Como primer decreto aprobado por el Congreso Nacional para el período 2026-2030, los parlamentarios resolvieron ampliar por cinco períodos fiscales la vigencia de los beneficios e incentivos tributarios otorgados a las empresas acogidas al Régimen de Importación Temporal (RIT).

Durante la sesión legislativa, Tomás Zambrano justificó la medida señalando que se trata de un proyecto urgente para evitar una mayor afectación laboral en sectores como el café, banano, melón, aceite de palma, camarón, frutas y vegetales, rubros que —según afirmó— han perdido alrededor de 15 mil empleos en los últimos cuatro años como consecuencia de políticas públicas equivocadas.

“Estos rubros generan 125 empresas que están bajo el RIT, con 47 mil empleos directos y en este momento están en riesgo de perderse por no haber tenido la voluntad política de venir a este Congreso cuando nosotros solicitamos que sesionaramos para aprobar esto”, expresó el presidente del Legislativo.

El titular del Congreso insistió en que la ampliación del régimen busca enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores y al sector productivo. “Hoy le decimos a estos 47 mil hondureños que existe un Congreso que va a proteger el empleo, la inversión y garantizará la seguridad jurídica al que invierte, al que arriesga, al que le apuesta a Honduras”, afirmó.