Nasry Asfura entrega 342 vehículos y motos a la Policía Militar

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades establecen que la entrega de 200 vehículos y 142 motocicletas "en un firme compromiso con el fortalecimiento de la seguridad nacional y el combate a la criminalidad".

En total son 342 nuevas unidades las que serán utilizadas para fortalecer las operaciones de seguridad de la PMOP.

Nasry Asfura , presidente de la Republica, entrega este martes una flota de vehículos y motocicletas a la Policía Militar del Orden Público.

El Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, presidio la ceremonia oficial de entrega y recepción de la nueva flota de vehículos y motocicletas las que serán utilizadas por la Policía Militar del Orden Público.

Durante el acto, que se desarrollo en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público, en Tegucigalpa, el mandatario hizo entrega de las nuevas unidades las que serán incorporadas a las operaciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Esta importante dotación permitirá fortalecer la capacidad operativa y la respuesta inmediata de la PMOP en el cumplimiento de sus misiones de apoyo a la seguridad ciudadana, la prevención del delito, el combate a las estructuras criminales y la protección de la población hondureña.

La incorporación de esta flota representa una inversión estratégica para modernizar los recursos logísticos de las Fuerzas Armadas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la República con el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la paz, el orden y la estabilidad del país.

La ceremonia conto con la participación de autoridades civiles y militares, quienes fueron testigos de este significativo paso en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policia Militar del Orden Público, en beneficio de la seguridad de todos los hondureños.

El coronel Selvin Adalid Antunez, comandante de la PMOP dijo: "desde que la Policía Militar que fue creada hace trece años, es la primera vez que recibimos este tipo de equipo logístico".

"A los soldados que forman parte de nuestra Policía Militar, decirles que nuestra respuesta será más contundente", dijo Antunez.

"Gracias señor presidente por este apoyo que viene a fortalecer nuestra institución" destacó el comandante de la PMOP.

En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio Ardón, manifestó: "hoy podemos hablar de ese apoyo que como Fuerzas Armadas estamos brindando a nuestra Policía Militar y a otras instituciones del Estado".

"De esta forma podemos ver como el apresto de nuestras Fuerzas Armadas está para hacerle frente al crimen organizado transnacional" destacó Valerio Ardón.

"El crimen transnacional no sólo afecta a nuestro país sino que a toda la región y estamos protegiendo nuestras fronteras y nuestra nación", prosiguió.

Este equipo que recibimos es un compromiso para dar seguridad a la población. Hoy como soldado de las Fuerzas Armadas de Honduras deseo expresar ese sentimiento, para dar cumplimiento a esos planes que tenemos como Fuerzas Armadas" enfatizó el Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Por su parte el presidente Asfura expresó: "estamos de frente para luchar contra el crimen organizado, estamos aquí para servirle a casa hondureño y aquí hay un gran equipo, para poderles llevar respuesta a la población".