Militares estarán en las calles para combatir el crimen, afirma Tomás Zambrano

San Pedro Sula.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó el martes que se autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para acompañar a la Policía Nacional en las labores de seguridad en barrios y sectores considerados de mayor riesgo en el país. “Quedó autorizado la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, declaró Zambrano a periodistas. La medida es parte del paquete de reformas penales que el Legislativo aprobó en los últimos en materia de seguridad.

El titular del Legislativo señaló que la Policía Nacional y la PMOP deben desarrollar un trabajo interinstitucional para enfrentar la criminalidad. Zambrano aseguró que desde el Congreso Nacional respaldará las iniciativas impulsadas por el presidente Nasry Asfura en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer las acciones dirigidas a la población hondureña. Asimismo, afirmó que este tema debe abordarse sin distinciones políticas y priorizando los intereses de la ciudadanía. “En el tema de seguridad no se debe ver colores políticos y poner en primer lugar los intereses de la gente porque el delincuente no anda viendo colores para golpear al pueblo”, manifestó.