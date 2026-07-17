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Hallan sin vida a dirigente de patronato dentro de su vivienda en El Progreso

Luis Elías Arias, dirigente de patronato de colonia Bella Aurora en El Progreso, fue encontrado muerto con varias heridas dentro de su vivienda

Hallan sin vida a dirigente de patronato dentro de su vivienda en El Progreso

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Elías Arias, de aproximadamente 45 años de edad.

 Foto: cortesía
El Progreso, Yoro.

Un dirigente de patronato de la colonia Bella Aurora, en el sector de El Bálsamo, El Progreso, Yoro, fue encontrado muerto este viernes dentro de su vivienda, presuntamente tras un ataque con arma blanca.

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Elías Arias, quien era dirigente del patronato de dicha colonia. De acuerdo con la información recabada, vecinos lo hallaron sin vida afuera de su vivienda con varias heridas provocadas, aparentemente, con un arma blanca.

El hallazgo ocurrió luego de que varios habitantes de la zona acudieran al lugar para participar en una reunión patronal. Al no obtener respuesta al llamado, los vecinos decidieron saltar el cerco de la vivienda y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Luis Arias.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el arma utilizada en el crimen. En la escena fue encontrado un cuchillo cerca del cuerpo, por lo que se investiga si ese objeto fue utilizado en el ataque.

Equipos de Medicina Forense y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladaron hasta la colonia Bella Aurora para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las indagaciones del caso.

Las autoridades mantienen acordonada la escena mientras se desarrollan las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del dirigente.

Hasta ahora no se han brindado detalles sobre posibles responsables del crimen ni sobre el móvil del ataque contra Luis Elías Arias.

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Redacción La Prensa
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