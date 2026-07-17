Hallan sin vida a dirigente de patronato dentro de su vivienda en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Un dirigente de patronato de la colonia Bella Aurora, en el sector de El Bálsamo, El Progreso, Yoro, fue encontrado muerto este viernes dentro de su vivienda, presuntamente tras un ataque con arma blanca.

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Elías Arias, quien era dirigente del patronato de dicha colonia. De acuerdo con la información recabada, vecinos lo hallaron sin vida afuera de su vivienda con varias heridas provocadas, aparentemente, con un arma blanca.

El hallazgo ocurrió luego de que varios habitantes de la zona acudieran al lugar para participar en una reunión patronal. Al no obtener respuesta al llamado, los vecinos decidieron saltar el cerco de la vivienda y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Luis Arias.