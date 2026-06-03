Dolorosa despedida a Leyreth, la niña hallada entre los escombros de la tragedia en la Villa Nueva

La niña Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años, es una de las ocho víctimas que el pasado lunes 1 de junio perdieron la vida en el terrible accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
La pequeña permaneció varias horas soterrada entre tierra y los escombros desprendidos del muro que colapsó tras el brutal impacto.
Las labores de búsqueda y rescate se prolongaron por más de cinco horas hasta que los socorristas lograron localizar y extraer a la menor de 10 años, quien fue la última víctima encontrada entre los escombros dejados por la tragedia.
Fotografías captadas por Diario LA PRENSA muestran las difíciles condiciones en las que fue hallado el cuerpo de la pequeña, atrapado bajo una mezcla de piedras, tierra y bloques de concreto que se desprendieron tras el accidente.
En las imágenes se observa a la menor boca abajo, cubierta parcialmente por tierra, mientras los equipos de rescate trabajaban cuidadosamente para remover el material que la mantenía atrapada.
Los bomberos lograron recuperar el cuerpo, poniendo fin a la angustiosa espera de sus familiares. Sin embargo, el hallazgo no alivió el profundo dolor provocado por la pérdida de la niña.
Antes del fatal accidente, Leyreth se encontraba junto a su madre en la cocina del negocio familiar. Debido a la suspensión de clases en su escuela por las protestas del gremio docente, la mujer decidió llevarla consigo para no dejarla sola en casa.
Según relató su tía, Wendoly Rodríguez, la tragedia pudo haberse evitado si la menor hubiera asistido a clases ese día. “Por culpa de las manifestaciones de los profesores, ellos no tuvieron clase ese día", expresó la familiar.
Leyreth cursaba el quinto grado en la jornada matutina de la Escuela República de Paraguay. Autoridades del centro educativo la describieron como una estudiante destacada y lamentaron profundamente su fallecimiento.
La noche de ayer martes, familiares y amigos acudieron a la Funeraria Espíritu Santo para darle el último adiós. Durante el velatorio, varias personas llevaron arreglos florales como muestra de cariño y solidaridad con la familia.
Los restos de Leyreth Aguilar serán sepultados este miércoles en horas de la mañana. Mientras tanto, su madre continúa recibiendo atención médica en un centro asistencial, luego de resultar herida en el mismo accidente que cobró la vida de su hija.
La tragedia en la colonia Villa Nueva provocó la muerte de ocho personas y al menos 10 resultaron heridas. El accidente se produjo al mediodía del lunes cuando una volqueta desenfrenada impactó contra varios negocios ubicados a la orilla de la carretera.