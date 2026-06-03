Culpables cinco pandilleros de la 18 por el asesinato de una niña en Comayagüela

TEGUCIGALPA

Declaran culpables a cinco presuntos integrantes de la pandilla 18 por el asesinato de una menor. Además, se les responsabiliza por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de la madre y la hermana de la menor fallecida; así lo informó el Ministerio Público.

Las personas declaradas culpables por el asesinato de la niña Marlley Zoed Suazo Bucardo (9 años) responden a los nombres de Oscar David Hernández, Víctor Alfonso Ávila Paz, Isaías Ezequiel Cortés, Dennis Fernando Cruz Blandín y Evelin Andrea Andino Salazar.

El dictamen condenatorio fue el resultado de un riguroso juicio oral y público desarrollado del 25 al 28 de mayo de 2026, en el que los “agentes de tribunales del Ministerio Público evacuaron una amplia carga probatoria que permitió al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, Sala Segunda, emitir fallo condenatorio contra los procesados”.

De acuerdo con el expediente investigativo, el suceso violento se registró el 18 de diciembre de 2021 en la colonia Santa Teresita de Comayagüela, cuando las víctimas se encontraban dentro de su vivienda, un inmueble que compartía espacio con un negocio familiar dedicado a la venta de abarrotes y medicamentos.

El informe detalla que los criminales llegaron portando armas de fuego de grueso calibre y, sin mediar palabra, desataron una balacera en contra de las personas que se encontraban en el establecimiento, hasta acabar de forma instantánea con la vida de la pequeña Marlley Suazo, mientras que su madre y su hermana lograron sobrevivir de milagro tras quedar gravemente heridas.

Durante el juicio, con base en los testimonios, documentos y peritajes presentados por la Fiscalía, el tribunal declaró culpables a los acusados.

Los años de cárcel que deberán cumplir se definirán en la audiencia de individualización de la pena, fijada para el martes 23 de junio de 2026 a la 1:30 de la tarde.