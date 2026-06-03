Asesinan a jovencito por robarle su motocicleta en Choluteca

Choluteca.

Un joven identificado como Olvin Galo perdió la vida de manera violenta la noche del martes en el Barrio Alegría, en la ciudad de Choluteca, sur de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido atacada por varios individuos que presuntamente le despojaron de su motocicleta antes de quitarle la vida. El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos de la zona.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento cadavérico correspondiente.