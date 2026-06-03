  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a jovencito por robarle su motocicleta en Choluteca

Un joven identificado como Olvin Galo murió de forma violenta en el barrio Alegría, en Choluteca, tras un presunto asalto

Asesinan a jovencito por robarle su motocicleta en Choluteca

Las autoridades investigan si el crimen estuvo relacionado con el robo de su motocicleta.
Choluteca.

Un joven identificado como Olvin Galo perdió la vida de manera violenta la noche del martes en el Barrio Alegría, en la ciudad de Choluteca, sur de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido atacada por varios individuos que presuntamente le despojaron de su motocicleta antes de quitarle la vida. El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos de la zona.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento cadavérico correspondiente.

Universitario apuñala a su compañero en la Unag de Catacamas

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el crimen, así como para identificar y capturar a los responsables.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el caso, mientras los equipos de investigación continúan recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer este hecho que enluta a una familia cholutecana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias