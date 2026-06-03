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Hallan el cadáver de un hombre en una acera de la avenida Junior de San Pedro Sula

Hasta el momento, esta persona no ha sido identificada; se presume que sería un indigente

Hallan el cadáver de un hombre en una acera de la avenida Junior de San Pedro Sula

La Policía Nacional en la zona del hallazgo, a la espera de Medicina Forense.

San Pedro Sula

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue hallado este miércoles en una acera de la 3 calle de la avenida Junior, a la altura del barrio Barandillas de San Pedro Sula.

Hasta el momento, esta persona no ha sido identificada.

Vecinos de la zona manifestaron no conocer al ahora occiso, por lo que las autoridades manejan de forma preliminar la hipótesis de que sería un indigente y que pudo haber sido arrastrado por las fuertes corrientes de agua registradas en las últimas horas.

Serán los peritos de Medicina Forense quienes, mediante la respectiva autopsia, determinen las causas del fallecimiento.

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Redacción La Prensa
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