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Capturan a supuesto asaltante en Tegucigalpa; quedó expuesto en video

Horas antes, habría asaltado a un joven motociclista en la colonia Kennedy

Capturan a supuesto asaltante en Tegucigalpa; quedó expuesto en video

El sospechoso fue grabado en cámaras de seguridad cometiendo el ilícito.

Tegucigalpa.

Las cámaras de seguridad de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, captaron el momento en que un hombre armado asalta a un motociclista en plena vía pública, en un hecho ocurrido a plena luz del día.

En las imágenes se observa cómo el sospechoso se acerca a la víctima mientras permanecía estacionada y, bajo amenazas con un arma de fuego, la obliga a entregar sus pertenencias. El robo se ejecuta en cuestión de segundos, sin que el ciudadano tenga oportunidad de reaccionar.

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El video comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes han denunciado un aumento de hechos delictivos en esta populosa colonia de la capital.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos, el presunto responsable fue capturado posteriormente por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre su identidad ni sobre los cargos que enfrentará.

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Tras la detención, residentes de la zona solicitaron a las personas que hayan sido víctimas de este individuo que presenten las denuncias correspondientes ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la colonia Kennedy, con el objetivo de fortalecer el proceso judicial.

Las autoridades recuerdan que las denuncias formales de los afectados son fundamentales para documentar los hechos y sustentar las acciones legales que correspondan.

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Redacción La Prensa
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