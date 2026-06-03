Capturan a supuesto asaltante en Tegucigalpa; quedó expuesto en video

Tegucigalpa.

Las cámaras de seguridad de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, captaron el momento en que un hombre armado asalta a un motociclista en plena vía pública, en un hecho ocurrido a plena luz del día. En las imágenes se observa cómo el sospechoso se acerca a la víctima mientras permanecía estacionada y, bajo amenazas con un arma de fuego, la obliga a entregar sus pertenencias. El robo se ejecuta en cuestión de segundos, sin que el ciudadano tenga oportunidad de reaccionar.

El video comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes han denunciado un aumento de hechos delictivos en esta populosa colonia de la capital.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos, el presunto responsable fue capturado posteriormente por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre su identidad ni sobre los cargos que enfrentará.