Hombre pierde la vida al caerle pesada rama de un árbol en Yoro

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre ayer martes en la aldea Las Minas, perteneciente al municipio de El Progreso, Yoro.
La víctima fue identificada por sus seres queridos como Junior Villeda.
De acuerdo con el reporte del suceso, Villeda se dirigía hacia su trabajo cuando, al pasar por las cercanías del cementerio de esa zona, las ramas de un árbol cayeron sobre él.
Villeda fue auxiliado por algunas personas y llevado de emergencia a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas después de haber sido ingresado.
Tras conocerse la trágica noticia, familiares y amigos de Villeda lamentaron lo ocurrido en redes sociales, recordándolo como una persona muy estimada en su comunidad.