Hombre pierde la vida al caerle pesada rama de un árbol en Yoro

El Progreso

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre ayer martes en la aldea Las Minas, perteneciente al municipio de El Progreso, Yoro.

La víctima fue identificada por sus seres queridos como Junior Villeda.

De acuerdo con el reporte del suceso, Villeda se dirigía hacia su trabajo cuando, al pasar por las cercanías del cementerio de esa zona, las ramas de un árbol cayeron sobre él.