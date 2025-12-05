Video del accidente en que murió una persona en SPS

San Pedro Sula

El percance quedó registrado por las cámaras de seguridad de un negocio de la zona.

Un accidente de tránsito en la colonia Ideal de San Pedro Sula dejó como resultado una persona muerta y otra herida la tarde de este viernes.

En las imágenes se observa cuando un vehículo rojo se incorpora a la vía, mientras en la periferia aparece una motocicleta que circula a alta velocidad. Segundos después, la moto impacta de frente contra la parte delantera del carro.

El choque provoca que los dos ocupantes de la motocicleta salgan expulsados por el aire. Uno de ellos, que no llevaba casco, cae sobre el pavimento y queda inmóvil.

El segundo motociclista, que sí portaba la protección, impacta contra un vehículo estacionado, pero logra levantarse y se le ve reclamando tras el incidente.

De acuerdo con el material de video, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. del viernes 5 de diciembre.

Las autoridades aún no han brindado información oficial sobre la identidad de las víctimas.