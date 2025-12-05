Cámara capta instante en que carro embiste a barrendero en Villanueva

Villanueva, Cortés.

Un cámara de seguridad captó el momento en que un carro atropella a un señor en una calle del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés, la madrugada del jueves 4 de diciembre. La víctima fue identificada como Santos Antonio González, de 52 años, quien trabajaba como barrendero, según informaron sus familiares

En la grabación se muestra que, en cuestión de segundos, un carro turismo color gris oscuro y sin placas aparece a alta velocidad y lo embiste con el costado derecho, lanzándolo varios metros. Aunque el video no contiene audio, se observa una nube blanca generada por el impacto, reflejo de la violencia del golpe que le provocó la muerte inmediata. Su hermano relató a un medio local que ambos mantenían esta rutina desde años atrás, limpiando las aceras frente a los comercios antes de que abrieran sus puertas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.