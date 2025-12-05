Cámara capta instante en que carro embiste a barrendero en Villanueva

Un cámara de seguridad captó el momento en que un carro atropella a un señor en una calle del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés, la madrugada del jueves 4 de diciembre.
La víctima fue identificada como Santos Antonio González, de 52 años, quien trabajaba como barrendero, según informaron sus familiares
En la grabación se muestra que, en cuestión de segundos, un carro turismo color gris oscuro y sin placas aparece a alta velocidad y lo embiste con el costado derecho, lanzándolo varios metros.
Aunque el video no contiene audio, se observa una nube blanca generada por el impacto, reflejo de la violencia del golpe que le provocó la muerte inmediata.
Su hermano relató a un medio local que ambos mantenían esta rutina desde años atrás, limpiando las aceras frente a los comercios antes de que abrieran sus puertas.
Conmovido, también recordó sus últimas palabras antes de salir a trabajar esa madrugada. "Me dijo a las 3:30 de la mañana 'voy a ir ahorita a barrer allá para que vos vayás a barrer la segunda planta'", contó entre lágrimas.
Las autoridades ya investigan el caso para identificar al conductor del vehículo, que tras el impacto se dio a la fuga sin prestar auxilio.