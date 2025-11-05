Hermanos Tábora irán a prisión: Corte ratifica condena y ordenará su captura

San Pedro Sula, Honduras

La mañana del 20 de octubre de 2015, los hermanos Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano asesinaron a su primo José Antonio Montoya Tábora, propietario de una carnicería en el mercado Medina-Concepción. Así lo estableció la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la sentencia condenatoria de 15 años de reclusión contra los dos hermanos por el delito de homicidio.

El Ministerio Público (MP) informó que la Sala de lo Penal declaró “no ha lugar” el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, confirmando así la sentencia por homicidio en perjuicio de José Antonio Montoya Tábora.

Hermanos Tábora hallados culpables

El 13 de diciembre de 2022, los tres jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia declararon culpables a los hermanos Tábora Serrano por el homicidio de su primo. Los encausados se defendían en libertad, pero tras el fallo condenatorio, la fiscal del caso solicitó la revocación de esa medida para que fueran enviados a prisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, y a petición de la defensa, que argumentó que aún no existía sentencia firme, los jueces determinaron imponerles medidas cautelares de presentarse y registrarse periódicamente en el tribunal hasta que la condena quedara firme, lo que ocurrió con la resolución más reciente. El Ministerio Público informó este miércoles que “la resolución judicial valida el trabajo realizado por el MP, ratificando la sentencia de 15 años de reclusión que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictó contra los hermanos Tábora Serrano el 7 de febrero de 2023”. El fallo de la Corte Suprema declara la condena como firme y ejecutable, por lo que el Poder Judicial confirmó que un juez deberá firmar la orden de captura para que la Policía Nacional la ejecute y los hermanos sean remitidos al centro penal donde deberán cumplir la pena impuesta.

El crimen de José Antonio Montoya Tábora

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, José Antonio Montoya Tábora murió en una clínica privada luego de ser herido de bala por sus primos. El informe detalla que los hermanos Tábora Serrano, también propietarios de un local de venta de carne en el mercado, sostuvieron una fuerte discusión con la víctima, quien igualmente se dedicaba al comercio de carnes.