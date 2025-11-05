Así operaba “el Burro”, atacante de delivery en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Una juez envió a prisión este miércoles a Juan Carlos Urbina Rosales, acusado de robo con violencia agravado y quien habría disparado e hirió a un repartidor en un asalto en la colonia Saturno, sector sureste de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Alias el Burro, de 37 años, es originario de Yoro. Su captura el lunes por la noche se llevó a cabo tras labores de seguimiento efectuadas por agentes policiales en el sector de El Zapotal, zona noroeste, donde pretendía esconderse.

De acuerdo con las investigaciones, Urbina Rosales es señalado como responsable de asaltar y herir de un balazo a Elmer Eleazer Castro, a quien interceptó cuando se desplazaba en su motocicleta con la que trabajaba como repartidor a domicilio. El hecho quedó grabado por la cámara que portaba la víctima en su casco. En el video se observa el momento en que el asaltante le exige dinero mientras lo amenaza con un arma. En un intento por evitar el ataque, el joven le responde: “Ando chambeando, brother”; sin embargo, el agresor carga el arma, le dispara, lo despoja de su teléfono celular y huye del lugar.

La Policía Nacional había ofrecido una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera localizar al sospechoso, quien, según las autoridades, se afeitó la barba y el bigote para cambiar su apariencia y evitar ser reconocido tras ser captado por la cámara del repartidor.

Con armas prestadas asaltaba el Burro

Juan Carlos Urbina Rosales es sindicado del delito de robo con violencia. Las investigaciones de la DPI lo señalan como responsables de cometer múltiples robos en distintas zonas de la ciudad y que sería miembro de la banda delictiva El Alfredo, dedicada a hechos criminales en San Pedro Sula. Rolando Ponce Canales, jefe policial en San Pedro Sula, dijo que manejan que alias el Burro usaba “pistolas prestadas” para cometer los asaltos y que andan tras la pista de dos individuos más que también formarían parte de la banda El Alfredo. Al momento de su arresto, el acusado dijo a medios de comunicación que sí se dedicaba a asaltar y que lo había hecho unas cinco veces. Argumentó que el arma con la que asaltó al “delivery” se le disparó. Según se indicó, Urbina Rosales trabajaba como cargador de camiones en un mercado sampedrano y que en 2019 trabajó con el 911; la entidad aseguró que este ya no formaba parte de la institución. Víctima.