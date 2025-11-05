Crimen en mercado Medina: Confirman condena contra hermanos que mataron a su primo

San Pedro Sula

El Ministerio Público confirmó este miércoles la sentencia condenatoria de 15 años de reclusión contra dos hermanos por un homicidio ocurrido en San Pedro Sula.

El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2015, en la zona de carga y descarga del mercado Medina.

La CSJ falló declarando “no ha lugar” el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Dixie Josué Tabora Serrano y Brayan Filiberto Tabora Serrano, por el delito de homicidio en perjuicio de su primo, José Antonio Montoya Tabora.