Crimen en mercado Medina: Confirman condena contra hermanos que mataron a su primo

El Ministerio Público confirmó este miércoles la sentencia condenatoria de 15 años de reclusión contra dos hermanos por un homicidio ocurrido en San Pedro Sula.
El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2015, en la zona de carga y descarga del mercado Medina.
La CSJ falló declarando “no ha lugar” el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Dixie Josué Tabora Serrano y Brayan Filiberto Tabora Serrano, por el delito de homicidio en perjuicio de su primo, José Antonio Montoya Tabora.
Según la información del Ministerio Público, los hermanos eran propietarios de un local de venta de carne. El hecho sucedió cuando ambos iniciaron una acalorada discusión con su primo José, quien también era comerciante del mismo rubro en la zona.
La confrontación se intensificó al punto que los hermanos sacaron armas de fuego y dispararon contra José, provocándole heridas graves que luego le causaron la muerte en una clínica privada.
Según el MP, la decisión de la Sala de lo Penal de la CSJ representa la culminación de un proceso judicial manejado por la Fiscalía, asegurando que los responsables cumplan su pena.