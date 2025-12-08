Enee publica listado de colonias que tendrán cortes de luz esta semana del 8 al 14 de diciembre

En el municipio de Santa Cruz, los cortes afectarán a las comunidades de El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza. En Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de La Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Gua. La interrupción también alcanzará a Zacapa, específicamente en las comunidades de Horconcito y El Mogote. En el caso de San José de Comayagua, se verán afectadas las zonas de La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza.