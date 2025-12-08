Enee publica listado de colonias que tendrán cortes de luz esta semana del 8 al 14 de diciembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó recientemente un listado de las colonias que sufrirán apagones de luz en esta semana del 8 al 14 de diciembre del presente año.
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos diez horas en las colonias mencionadas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en el país.
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara y Yoro.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, la zonas afectadas es la siguiente:
En el Distrito Central, en Francisco Morazán, los cortes de energía se efectuarán el día domingo 14 de diciembre en las siguientes colonias:
Entre las zonas afectadas se encuentran Plaza Maderos, Napa Autopartes y sectores aledaños, así como la Empresa Nacional de Artes Gráficas, las colonias Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur y Lomas de Miraflores Sur, además del plantel de CEMCOL y las bodegas del SANAA.
También en el Distrito Central se verán impactados edificios e instituciones de alta importancia como la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el hotel LQ, la Residencial Fuentes de Miraflores, el Colegio Médico, Teletón y la Universidad Pedagógica Nacional, junto a otros sectores residenciales y comerciales cercanos.
Otro de los bloques incluidos en el mantenimiento comprende al Banco Central de Honduras (BCH), el Centro de Educación Interactivo Chiminike, parte del Tribunal Superior de Cuentas, el supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, CONADEH, TYPSA, Mall La Cascada, así como las colonias Las Brisas y Betania, MetroMall, STIBYS, Plaza Millenium, el tramo del bulevar Económica Europea desde el bulevar Fuerzas Armadas hasta MetroMall, Transportes Cristina, CADECA, ferretería Diprofesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer y zonas vecinas.
Finalmente, la ENEE detalló que también habrá interrupciones en sectores que incluyen parte del Tribunal Superior de Cuentas, el Club del BCIE, la Cervecería Hondureña, la UPI y la Residencial Bendeck, junto con áreas aledañas.
Por su parte, en el departamento de Santa Bárbara los cortes se realizarán el día viernes 12 de diciembre en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Estas serán las zonas:
En el municipio de Las Vegas, los cortes afectarán al Centro Educacional Adventista (CEA), así como a las zonas de El Cielito, La Quebradita y el casco urbano. También se registrarán interrupciones en Río Lindo, abarcando sectores como Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura y Generadora Río Blanco. Además, las labores de mantenimiento impactarán áreas de San Francisco de Yojoa, incluyendo Quebradas de Agua, la Fundación AHLE, parte de la aldea Oropéndolas, la Granja Avícola La Unión, La Delta, Borbotón, AYSA, La Calera, Amapa, colonia San Juan, Santa Rosita, Casitas, San Antonio de Cortés, Nueva Granada, El Sitio, y Vallecitos.
En el municipio de Santa Cruz, los cortes afectarán a las comunidades de El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza. En Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de La Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Gua. La interrupción también alcanzará a Zacapa, específicamente en las comunidades de Horconcito y El Mogote. En el caso de San José de Comayagua, se verán afectadas las zonas de La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza.
Entre los sectores incluidos en El Progreso, Yoro, las colonias son Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, y barrios como Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires y Los Pinos, así como parte del barrio San Francisco. También se verán afectados los sectores de Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo, el Hotel Montecristo, Residencial El Progreso, Llave en Mano, y la colonia La Cañada. Asimismo, el Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, la Municipalidad de El Progreso, la Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí y el Estadio Humberto Micheletti. También se verán afectados los sectores de Col. Patty, Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalén, Col. Jensen, La Sirena, así como los barrios Las Delicias, Subirana, Cabañas y la colonia Brisas del Ulúa.