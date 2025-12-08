"Por qué nos humillan", reclaman a Banasupro por no pagar bonos

San Pedro Sula, Honduras.

"Por qué nos humillan", cuestionó un adulto mayor mientras esperaba frente a una de las sucursales de Banasupro en San Pedro Sula, donde este lunes decenas de personas llegaron para canjear su bono de alimentos y encontraron el local cerrado.

El hombre relató que viajó desde Choloma porque en ese municipio le informaron que ya no estaban pagando bonos. Aunque llegó temprano y con los cupones en mano, nuevamente se topó con la imposibilidad de cambiarlos.

Explicó que él solo buscaba ayudar a una joven migrante deportada de Estados Unidos, originaria del occidente del país, quien fue recibida por su familia en la colonia López Arellano. Los vales, dijo, se los otorgaron a ella en el centro de atención al migrante retornado, pero desde entonces nadie ha podido canjearlos.

Compartió que esta es la segunda ocasión en que intenta gestionar el beneficio sin obtener respuesta. “Lo que yo necesito es que venga un representante y diga: señores, lamentablemente esto ya se acabó, no estamos ya para darle a nadie”, dijo.