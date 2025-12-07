Calendario Liga Nacional: Fechas y horarios de partidos de las triangulares

La Liga Nacional de Honduras ha revelado el calendario de las primeras tres jornadas de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025, fase donde se jugará el grupo de la muerte que es encabezado por Olimpia y el otro será el liderado por Marathón.
Las triangulares se disputarán a lo largo de diciembre, comenzando el 10 de este mes y la fecha para finalizar no ha sido oficializada hasta el momento. Los equipos están divididos en Grupo A (Olimpia, Motagua y Real España) y Grupo B (Marathón, Platense FC y Olancho FC).
El primer partido será el miércoles 10 de diciembre, cuando Real España reciba a Olimpia a las 7:00 PM. Al día siguiente, Olancho FC se medirá contra Marathón el jueves 11 de diciembre, también a las 7:00 PM, inaugurando así la esperada fase de triangulares.
En la segunda jornada, Motagua enfrentará a Real España el sábado 13 de diciembre a las 7:00 de la noche. El domingo 14 de diciembre, Platense FC jugará contra Olancho FC en un duelo programado para las 3:00 de la tarde.
La jornada 3 se disputará entre semana, comenzando el miércoles 17 de diciembre con el Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, a las 7:30 PM. El jueves 18 de diciembre, se verán las caras Marathón y Platense, también a las 7:30 PM.
Cabe mencionar que en los próximos días la Liga Nacional de Honduras anunciará las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la segunda vuelta de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025.
CALENDARIO OFICIAL DE LAS TRIANGULARES:
JORNADA 1
Miércoles 10 de diciembre: Real España vs Olimpia – 7:00 PM
Jueves 11 de diciembre: Olancho vs Marathón – 7:00 PM
JORNADA 2
Sábado 13 de diciembre: Motagua vs Real España – 7:00 PM
Domingo 14 de diciembre: Platense vs Olancho – 3:00 PM
JORNADA 3
Miércoles 17 de diciembre: Olimpia vs Motagua – 7:30 PM
Jueves 18 de diciembre: Marathón vs Platense – 7:30 PM
JORNADA 4
Motagua vs Olimpia: – *por confirmar.
Platense vs Marathón – *por confirmar.
JORNADA 5
Real España vs Motagua – *por confirmar.
Olancho vs Platense – *por confirmar.
JORNADA 6
Olimpia vs Real España – *por confirmar.
Marathón vs Olancho – 3:00 PM