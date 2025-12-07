Calendario Liga Nacional: Fechas y horarios de partidos de las triangulares

Las triangulares se disputarán a lo largo de diciembre, comenzando el 10 de este mes y la fecha para finalizar no ha sido oficializada hasta el momento. Los equipos están divididos en Grupo A ( Olimpia, Motagua y Real España ) y Grupo B ( Marathón, Platense FC y Olancho FC ).

La Liga Nacional de Honduras ha revelado el calendario de las primeras tres jornadas de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025 , fase donde se jugará el grupo de la muerte que es encabezado por Olimpia y el otro será el liderado por Marathón .

El primer partido será el miércoles 10 de diciembre, cuando Real España reciba a Olimpia a las 7:00 PM. Al día siguiente, Olancho FC se medirá contra Marathón el jueves 11 de diciembre, también a las 7:00 PM, inaugurando así la esperada fase de triangulares.

En la segunda jornada, Motagua enfrentará a Real España el sábado 13 de diciembre a las 7:00 de la noche. El domingo 14 de diciembre, Platense FC jugará contra Olancho FC en un duelo programado para las 3:00 de la tarde.

La jornada 3 se disputará entre semana, comenzando el miércoles 17 de diciembre con el Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, a las 7:30 PM. El jueves 18 de diciembre, se verán las caras Marathón y Platense, también a las 7:30 PM.

Cabe mencionar que en los próximos días la Liga Nacional de Honduras anunciará las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la segunda vuelta de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025.