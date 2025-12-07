Liga Nacional: clasificados a la liguilla y así quedó la tabla de posiciones

¡Colorín colorado, las vueltas regulares se han acabado! Tras finalizar las 22 jornadas, se confirma que Olimpia se corona campeón de la fase de liga en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Albos ganaron los tres puntos sobre la mesa luego de que el plantel de jugadores del Victoria decidiera no viajar a la capital para enfrentar al equipo de Eduardo Espinel. Los Jaibos Bravos no salieron de La Ceiba por falta de pagos y, por ello, Olimpia no necesitó jugar el partido para ser líder.

Por otro lado, Motagua no perdonó y vapuleó a Juticalpa FC con un 7-1 a favor del Ciclón Azul en el Juan Ramón Brevé. Los de Javier López tenían asegurado su boleto, pero esta goleada les deja un envión anímico para disputar la triangular.

Platense era otro de los equipos que ya estaban clasificados a la liguilla del Apertura 2025 y empató ante Génesis Policía Nacional, club que queda eliminado. El equipo de Raúl Cáceres quedó en la cuarta posición con 29 puntos y los ‘Caninos’ terminaron novenos con 18.