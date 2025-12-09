  1. Inicio
Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

El presidenciable del Partido Liberal también exigió el conteo voto por voto.

Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

Nasralla junto a simpatizantes y miembros del Partido Liberal este martes en Tegucigalpa.
Tegucigalpa

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en Tegucigalpa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final.

Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos que no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal, que hay “comportamientos que benefician al Partido Nacional”, y que este último tendría “el control del CNE a través de la compañía ASD”.

Gobierno de Trump dice que no hay "ninguna evidencia" de fraude electoral en Honduras

“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar y que “las actas son la verdad y que esa verdad debe prevalecer”.

Asimismo, exigió el conteo voto por voto y la revisión de las actas; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado y que no genera confianza. “También lo tienen arreglado. Van a ser igualmente manoseadas y manipuladas”.

Posibles movilizaciones

Nasralla también informó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se reunirá en las próximas horas para determinar si se movilizan a las calles para denunciar lo ocurrido en estas elecciones.

“Invito a los del Consejo Central Ejecutivo a que nos podamos reunir para tomar una decisión inmediatamente, tomando en cuenta lo que grita la mayor parte de la gente, que es a las calles”, concluyó el presidenciable liberal.

Resultados

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).

Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a “problemas técnicos”, ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
