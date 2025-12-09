Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

Tegucigalpa

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en Tegucigalpa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final. Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos que no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal, que hay “comportamientos que benefician al Partido Nacional”, y que este último tendría “el control del CNE a través de la compañía ASD”.

“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar y que “las actas son la verdad y que esa verdad debe prevalecer”. Asimismo, exigió el conteo voto por voto y la revisión de las actas; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado y que no genera confianza. “También lo tienen arreglado. Van a ser igualmente manoseadas y manipuladas”.

Posibles movilizaciones

Nasralla también informó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se reunirá en las próximas horas para determinar si se movilizan a las calles para denunciar lo ocurrido en estas elecciones. "Invito a los del Consejo Central Ejecutivo a que nos podamos reunir para tomar una decisión inmediatamente, tomando en cuenta lo que grita la mayor parte de la gente, que es a las calles", concluyó el presidenciable liberal.

