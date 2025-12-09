Nasralla cuestiona resultados de las elecciones y anuncia reunión con el CCEPL

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se pronunció este martes mediante una conferencia de prensa en Tegucigalpa en torno a los resultados preliminares de las elecciones generales, los cuales ya se encuentran en su recta final.
Según Nasralla, los resultados han sido alterados en el CNE a través de algoritmos que no corresponden con los datos que posee el Partido Liberal, que hay “comportamientos que benefician al Partido Nacional”, y que este último tendría “el control del CNE a través de la compañía ASD”.
“La plataforma que emitió los resultados es incompatible con los datos reales de las actas físicas”; también argumentó que esas inconsistencias se podrían demostrar y que “las actas son la verdad y que esa verdad debe prevalecer”.
Asimismo, exigió el conteo voto por voto y la revisión de las actas; no obstante, agregó que el escrutinio especial también está arreglado y que no genera confianza. “También lo tienen arreglado. Van a ser igualmente manoseadas y manipuladas”.
Posibles movilizaciones
Nasralla también informó que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se reunirá en las próximas horas para determinar si se movilizan a las calles para denunciar lo ocurrido en estas elecciones.
“Invito a los del Consejo Central Ejecutivo a que nos podamos reunir para tomar una decisión inmediatamente, tomando en cuenta lo que grita la mayor parte de la gente, que es a las calles”, concluyó el presidenciable liberal.
Resultados
Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).
Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.
La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a “problemas técnicos”, ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano.