Realizan allanamientos en Olanchito por presunto lavado de activos y vínculos con red criminal

Olanchito, Yoro

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), desarrolla este martes cuatro allanamientos y tres inspecciones en relación a una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Los operativos se realizan en diferentes negocios de la zona céntrica del municipio de Olanchito, Yoro, "con el objetivo de recolectar indicios a raíz de una denuncia sobre la existencia de una organización delictiva que opera desde el año 2020 en aquella zona en el lavado de activos, asociación para delinquir, testaferrato, entre otros", expone el MP.

También detalla que, de acuerdo con la información recibida y las investigaciones realizadas, "los supuestos líderes de esta estructura han incrementado de manera desproporcionada su patrimonio, constituyendo sociedades mercantiles y adquiriendo suntuosos bienes por millonarias cantidades pagadas en efectivo".

Todo esto se daría, supuestamente, por sus vínculos con grupos criminales relacionados con el narcotráfico, y por el uso de un modus operandi que consiste en registrar bienes a nombre de terceros para aparentar legalidad en sus adquisiciones.

Durante las diligencias, los agentes contra el crimen organizado y los técnicos de la ATIC recopilarán la información que se obtenga en los allanamientos e inspecciones, operativos que cuentan con el apoyo de la Fuerza de Tarea Xatruch de Tocoa.